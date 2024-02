FIFA-Angestellte

Alle neuen Mitglieder des FIFA-Teams müssen im Rahmen ihrer Einführung eine Compliance-Schulung absolvieren. Für alle anderen FIFA-Angestellten werden risikobasierte Compliance-Schulungen etwa auch in Form einer Informationsveranstaltung für alle FIFA-Angestellten durchgeführt.

Kommissionsmitglieder

FIFA-Mitgliedsverbände und externe Interessengruppen

In enger Abstimmung mit ihren internen Partnern setzt sich das FIFA-Compliance-Team dafür ein, dass bei der FIFA eine Nulltoleranzpolitik gegenüber jeglichen Verfehlungen selbstverständlich ist. Neben seiner Arbeit für FIFA-Turniere bietet das Compliance-Team Unterstützung in einer Vielzahl von Bereichen und konzentriert sich dabei auf die Umsetzung von Good-Governance-Initiativen in den 211 Mitgliedsverbänden der FIFA.