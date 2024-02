Dans le sillage de la feuille de route FIFA et de son ambition première de bâtir une institution plus forte, la FIFA fournit des informations, des conseils et des formations sur la conformité à ses employés, aux membres des commissions et aux autres membres de la famille de la FIFA.

Employés de la FIFA

Chaque nouveau membre de l’équipe de la FIFA suit une formation en conformité dans le cadre de son intégration dans l’organisation. Sur la base d’une approche basée sur les risques, les autres employés de la FIFA bénéficient d’une formation en présentiel sur les questions de conformité. Les employés de la FIFA ont également été conviés à un déjeuner informatif organisé par l’équipe Conformité.

Ils ont par ailleurs bénéficié de plusieurs nouvelles initiatives lancées par l’équipe Conformité. Des vidéos de sensibilisation offrent par ailleurs aux employés des informations essentielles dans un format conciliant. La FIFA a également amélioré l’accessibilité et la visibilité de son mécanisme de rapport.

Membres de la commission

Tous les présidents, vice-présidents et membres des commissions de la FIFA sont tenus d’effectuer une formation sur la conformité dans les six mois qui suivent leur prise de fonction, puis au moins une fois tous les deux ans.

Nos associations membres et parties prenantes externes

En travaillant en étroite collaboration avec d’autres parties prenantes internes, l’équipe Conformité entend faire en sorte que toute l’organisation – et le monde du football au sens large – adopte une tolérance zéro vis-à-vis de tout acte répréhensible. En plus de son travail lors des compétitions de la FIFA, l’équipe Conformité offre un soutien dans de nombreux domaines et aide à la mise en place d'une bonne gestion au sein des 211 associations membres de la FIFA.

Le Sommet de la FIFA sur la Conformité est une plateforme permettant aux professionnels issus des associations membres du monde entier de discuter des principaux problèmes et défis liés à la conformité dans le football, de partager leurs connaissances et les meilleures pratiques, mais aussi de contribuer à développer une culture de la conformité au sein de la FIFA, de ses associations membres et des confédérations. En outre, l’équipe Conformité étudie en permanence de nouveaux moyens de partager le programme de conformité de la FIFA et ses outils avec nos associations membres.