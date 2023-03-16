كونغرس FIFA لعام 2023 - كيغالي

إعادة لكونغرس FIFA الثالث والسبعون

كونغرس FIFA الثالث والسبعين | خطاب رئيس FIFA جياني إنفانتينو

36:12
١٦ مارس ٢٠٢٣
01/03

كونغرس 2023 - الفيديو الكامل

03:33:19
١٦ مارس ٢٠٢٣
02/03

كونغرس FIFA لعام 2023 - المؤتمر الصحفي

38:40
١٦ مارس ٢٠٢٣
03/03

كونغرس FIFA الـ73

تابع كل الأخبار المتعلقة بكونغرس FIFA لعام 2023.

SYDNEY, AUSTRALIA - AUGUST 20: Olga Carmona of Spain poses with the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 trophy after victory in the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Final match between Spain and England at Stadium Australia on August 20, 2023 in Sydney / Gadigal, Australia. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كرة القدم للسيدات
2023، عام استثنائي لمسابقات وفعاليات FIFA
٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: Gianni Infantino, President of FIFA speaks to the media during a FIFA Congress Press Conference on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
جياني إنفانتينو يعلن عن زيادة كبيرة في الاستثمار في كأس العالم للسيدات FIFA
١٦ مارس ٢٠٢٣
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: Gianni Infantino, President of FIFA speaks during the 73rd FIFA Congress 2023 on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
الرئيس إنفانتينو يستعرض أهداف FIFA المستقبلية
١٦ مارس ٢٠٢٣
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: Gianni Infantino, President of FIFA speaks during the 73rd FIFA Congress 2023 on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Luke Dray - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
2019-2023: أربع سنوات من الإنجازات القياسية
١٦ مارس ٢٠٢٣
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: Gianni Infantino, President of FIFA acknowledges the delegates after being elected as FIFA President for the 2023-2027 term during the 73rd FIFA Congress 2023 on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
انتخاب جياني إنفانتينو على رأس FIFA بالتزكية في مؤتمر FIFA التاريخي
١٦ مارس ٢٠٢٣
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KIGALI, RWANDA - MARCH 16: His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda speaks during the 73rd FIFA Congress at BK Arena on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Pascal Bitz - FIFA/FIFA Via Getty Images)
كونغرس FIFA لعام 2023
فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا: كرة القدم أصبحت رياضة أكثر شمولاً
KIGALI, RWANDA - MARCH 16: A general view during the 73rd FIFA Congress 2023 on March 16, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
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كونغرس FIFA لعام 2023
كونغرس FIFA الثالث والسبعون - كيغالي
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President, Gianni Infantino, speaks during the opening of a UEFA confederation meeting on 15 March 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Luke Dray - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو يخاطب اجتماع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President Gianni Infantino (R) and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez (L) exchange gifts during the CONMEBOL Council Meeting as part of the 73rd FIFA Congress at Marriott Hotel on March 15, 2023 in Kigali, Rwanda. (Pascal Bitz/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يثني على مشجعي أمريكا الجنوبية في كلمته إلى مجلس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President Gianni Infantino and His Excellency Paul Kagame, President of the Republic of Rwanda during the Inauguration of Kigali Pelé Stadium as part of the 73rd FIFA Congress on March 15, 2023 in Kigali, Rwanda. (Pascal Bitz/FIFA)
الرئيس
تدشين "استاد بيليه كيغالي" في رواندا
KIGALI, RWANDA - MARCH 15: FIFA President Gianni Infantino (R) and FIFA Vice-President and OFC President Lambert Maltock during OFC Extraordinary Congress as part of the 73rd FIFA Congress at Marriott Hotel on March 15, 2023 in Kigali, Rwanda. (Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يهنئ رئيس اتحاد أوقيانوسيا قُبيل إعادة انتخابه بالتزكية

FIFA في رواندا

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: A group photo during FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
التأثير الاجتماعي
إطلاق برنامج كرة القدم من أجل المدارس في راوندا
١٤ مارس ٢٠٢٣
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: Young footballers during an event as part of the 73rd FIFA Congress at Canal Olympia on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Tom Dulat - FIFA/FIFA via Getty Images)
أساطير FIFA
أساطير FIFA في زيارة لمؤسسة أوموري الخيرية في كيغالي
١٤ مارس ٢٠٢٣
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA President Gianni Infantino speaks on stage during a CAF outstanding achievement award presentation as part of the 73rd FIFA Congress at Serena Hotel on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يشيد بالرئيس بول كاغامي والملك محمد السادس لمساهمتهما المميزة في تطوير كرة القدم
١٥ مارس ٢٠٢٣
Davis Ndayisenga, (UNKNOWN), Abigail Hailemichael, Olivier Mugabo, (UNKNOWN), (UNKNOWN), (UNKNOWN) outside the new FIFA forward facility on January 19, 2023 in Kigali, Rwanda.
تطوير كرة القدم
FIFA Forward يُساهم في تشييد مركز إقامة في رواندا
١٣ مارس ٢٠٢٣
Diane Tumutoneshe speaks at the launch of the Women’s Football Strategy in Rwanda conference on January 19, 2023 in Kigali, Rwanda.
كرة القدم للسيدات
دفعة كبيرة لكرة القدم للسيدات في رواندا
٢٧ يناير ٢٠٢٣
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NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino meeting with Rwanda President Paul Kagame on September 20, 2022 in New York City. (Photo by FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA جياني إنفانتينو يلتقي برئيس رواندا
KIGALI, RWANDA - September 06: AGRF SUMMIT 2022 on September 6, 2022 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brave Ishimwe/FIFA via APO)
التأثير الاجتماعي
مؤسسة FIFA تلتزم بمواجهة تغير المناخ في قمة منتدى الثورة الأفريقية الخضراء في رواندا
KIGALI, RWANDA - MAY 15: CAF Executive Committee Meeting group photo on May 15, 2021 in Kigali, Rwanda. (Photo by CAF)
الرئيس
الرئيس الرواندي يشيد بالنهج الجديد لكرة القدم الأفريقية
رئيس FIFA يفتتح مكتب FIFA الإقليمي للتطوير في كيغالي
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الرئيس
افتتاح مكتب FIFA الإقليمي للتطوير في كيجالي

فيديوهات كونغرس FIFA الثالث والسبعون

كونغرس FIFA الـ73 l المقدمة

02:27
١٧ مارس ٢٠٢٣
01/15

كونغرس FIFA الـ73 l الذكرى

02:14
١٧ مارس ٢٠٢٣
02/15

كونغرس FIFA الـ73 l تخليداً لبيليه

04:00
١٧ مارس ٢٠٢٣
03/15

كونغرس FIFA الـ73 l كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

01:54
١٧ مارس ٢٠٢٣
04/15

كونغرس FIFA الـ 73 l كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا 2023™

02:13
١٧ مارس ٢٠٢٣
05/15

كونغرس FIFA الـ73 l رؤية رئيس FIFA

01:57
١٧ مارس ٢٠٢٣
06/15

كونغرس FIFA الـ73 l إنجازات FIFA في عام 2022

03:07
١٧ مارس ٢٠٢٣
07/15

كونغرس FIFA الـ73 l التقرير المالي

11:30
١٧ مارس ٢٠٢٣
08/15

كونغرس FIFA الـ73 l المدير المالي لـFIFA توماس بيير

06:09
١٧ مارس ٢٠٢٣
09/15

كونغرس FIFA الـ73 l السنة القادمة

01:27
١٧ مارس ٢٠٢٣
10/15

كونغرس FIFA الـ73 l مخص العام

01:59
١٧ مارس ٢٠٢٣
11/15

73rd FIFA Congress | برنامج FIFA لتطوير المواهب

01:21
١٧ مارس ٢٠٢٣
12/15

كونغرس FIFA الـ 73 l أساطير كأس العالم للسيدات FIFA

03:49
١٧ مارس ٢٠٢٣
13/15

كونغرس FIFA الـ73 l الأهداف

01:28
١٧ مارس ٢٠٢٣
14/15

73rd FIFA Congress | Football Unites the World

02:49
١٧ مارس ٢٠٢٣
15/15
تقرير FIFA السنوي 2022

في 2022، صُنع التاريخ عندما توّج منتخب الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي بطلاً للعالم في قطر حيث تم تنظيم أفضل بطولة لكأس العالم FIFA على الإطلاق. ولكن، كان 2022 عاماً رائعاً لـFIFA على عدة مستويات.

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كونغرس FIFA الثالث والسبعون - كيغالي

وثائق كونغرس FIFA لعام 2023

الرئيس
١٦ مارس ٢٠٢٣
كونغرس FIFA الـ73 | خطاب رئيس FIFA
تنزيل pdf
0.19 mb
١٦ مارس ٢٠٢٣|0.19 mb
كونغرس FIFA الـ73 | خطاب رئيس FIFA
تنزيل pdf
كونغرس FIFA
١ مارس ٢٠٢٣
أجندة كونغرس FIFA الثالث والسبعون (بالإنكليزية)
تنزيل pdf
0.14 mb
١ مارس ٢٠٢٣|0.14 mb
أجندة كونغرس FIFA الثالث والسبعون (بالإنكليزية)
تنزيل pdf
مجلس FIFA
١٣ مارس ٢٠٢٣
اجندة الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس FIFA (بالإنكليزية)
تنزيل pdf
0.09 mb
١٣ مارس ٢٠٢٣|0.09 mb
اجندة الاجتماع الثالث والعشرون لمجلس FIFA (بالإنكليزية)
تنزيل pdf
المنظمة
٧ مارس ٢٠٢٣
تقرير FIFA السنوي 2022 - كرة القدم توحّد العالم
تنزيل pdf
123.03 mb
٧ مارس ٢٠٢٣|123.03 mb
تقرير FIFA السنوي 2022 - كرة القدم توحّد العالم
تنزيل pdf

تاريخ كونغرس FIFA

كونغرس FIFA الـ73، كيغالي 2023

أُعيد انتخاب جياني إنفانتينو بالتزكية لقيادة FIFA لمدة أربع سنوات أخرى، في كونغرس FIFA الـ73 بالعاصمة الرواندية كيغالي.

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كونغرس FIFA الـ72، الدوحة 2022

تناول رئيس FIFA جياني إنفانتينو ثلاثة مواضيع رئيسية في كونغرس FIFA الثاني والسبعين في الدوحة بما في ذلك الاستثمار في تطوير كرة القدم وحل النزاعات وكأس العالم FIFA في قطر.

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كونغرس FIFA الـ71، زيوريخ 2021

صوّت كونغرس FIFA بدورته الحادية والسبعين بالإجماع على جعل عملية التقدم بطلبات استضافة منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ مشابهة للإجراءات المتبعة بخصوص كأس العالم FIFA™ بحيث يقوم الكونغرس مستقبلاً بالتصويت على اختيار كافة الدول المستضيفة.

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كونغرس FIFA الـ70، زيوريخ 2020

بعث رئيس FIFA جياني إنفانتينو برسالة تشجيع إلى كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي يبلغ عددها 211، في إطار كونغرس FIFA الذي تم عن بُعد للمرة الأولى بتاريخ المنظمة.

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كونغرس FIFA الـ69، باريس 2019

عُقد كونغرس FIFA في العاصمة الفرنسية باريس، وتمت إعادة انتخاب جياني إنفانتينو، بالتزكية، ليكون رئيس FIFA حتى عام 2023.

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كونغرس FIFA الـ68، موسكو 2018

جرت الدورة 68 من كونغرس FIFA في موسكو حيث التقت الاتحادات الوطنية وتم التصويت على اختيار الدول المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026.

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كونغرس FIFA الـ67 ، المنامة 2017

اجتمعت الاتحادات الوطنية الـ2011 العضوة في FIFA في العاصمة البحرينية المنامة في مايو/أيار 2017 لعقد الدورة 67 من كونغرس FIFA.

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كونغرس FIFA الـ66، مكسيكو سيتي 2016

شكّلت الدورة 66 من كونغرس FIFA انطلاقة لحقبة جديدة بالنسبة إلى FIFA وكرة القدم العالمية مع الإعلان عن "تغيير نوعي" على مستوى استثمارات FIFA في تنمية كرة القدم، وتعيين أمينة عامة جديدة لـFIFA.

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