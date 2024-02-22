تعظيم تأثيرنا في عملية التطوير
تعظيم تأثيرنا على تطوير كرة القدم العالمية
الهدف القانوني لـFIFA هو تحسين اللعبة باستمرار والترويج لها عالمياً. في مرحلة التنفيذ الأولى للفترة 2020-2023، عملت FIFA على تحقيق تقارب جغرافي أكبر مع الاتحادات الأعضاء. كما أرست المنظمة اللبنات الأساسية لمزيد من النمو من خلال هياكل الحوكمة المعززة وتطوير المهنيين والأنظمة العاملة داخل الاتحادات.
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الرئيس
إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ويتوقع مستقبلاً مشرقاً للمواهب في البلاد
٢٢ فبراير ٢٠٢٤