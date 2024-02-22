تطوير كرة القدم

تعظيم تأثيرنا في عملية التطوير

تعظيم تأثيرنا على تطوير كرة القدم العالمية

الهدف القانوني لـFIFA هو تحسين اللعبة باستمرار والترويج لها عالمياً. في مرحلة التنفيذ الأولى للفترة 2020-2023، عملت FIFA على تحقيق تقارب جغرافي أكبر مع الاتحادات الأعضاء. كما أرست المنظمة اللبنات الأساسية لمزيد من النمو من خلال هياكل الحوكمة المعززة وتطوير المهنيين والأنظمة العاملة داخل الاتحادات.

وستواصل أهداف FIFA الاستراتيجية 2024-2027، الهدف الخامس، هذا العمل.

آخر الأخبار حول تطوير كرة القدم

آخر الأخبار حول تطوير كرة القدم

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 22: FIFA President Gianni Infantino and United Arab Emirates Football Association President H.E Sheikh Hamdan bin Mubarak al Nahyan during a meeting on February 22, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Tullio Puglia - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يلتقي رئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم ويتوقع مستقبلاً مشرقاً للمواهب في البلاد
٢٢ فبراير ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 17: Tearii Labaste of Tahiti celebrates after scoring goal with Teaonui Tehau of Tahiti during the FIFA Beach Soccer World Cup UAE 2024 Group B match between Spain and Tahiti at Dubai Design District Stadium on February 17, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Aitor Alcalde - FIFA/FIFA via Getty Images)
برنامج FIFA Forward
تاهيتي وتيهاو: طموح لامحدود
٢٢ فبراير ٢٠٢٤
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 17: FIFA Beach Soccer Expert Francisco Petrasso makes a presentation with Francisco Franco at the FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts Workshop on February 17, 2024 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Martin Dokoupil - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
رفع مستوى كرة القدم الشاطئية: الخبراء يجتمعون في ورشة عمل بدبي
٢١ فبراير ٢٠٢٤
DOHA, QATAR - JANUARY 28: Tajikistan players and staff celebrate victory following the penalty shootout in the AFC Asian Cup Round of 16 match between Tajikistan and United Arab Emirates at Ahmad Bin Ali Stadium on January 28, 2024 in Doha, Qatar. (Photo by Adam Nurkiewicz/Getty Images)
تصنيف الرجال
طاجيكستان: طموح يعانق عنان السماء
١٩ فبراير ٢٠٢٤
New Zealand have qualified for the Paris Olympics with a 11 - 1 win over Solomon Islands. Women's Olympic Football Tournament, Oceania Qualifier Final, Solomon Islands v New Zealand, FFS Football Stadium Apia, Samoa, Monday 19 February 2024. Photo: Shane Wenzlick / www.phototek.nz
كرة القدم للسيدات
الاستثمار يدفع زخم كرة القدم للسيدات عبر المحيط الهادئ
١٩ فبراير ٢٠٢٤
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Comoros' forward Ahmed Mogni (L) celebrates after scoring his team's second goal during the Group C Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Ghana and Comoros at Stade Roumde Adjia in Garoua on January 18, 2022. (Photo by Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP) (Photo by DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP via Getty Images)
تطوير كرة القدم
جزر القمر، بين تخطي العقبات وتحقيق المعجزات
PARIS, FRANCE - FEBRUARY 8: FIFA President Gianni Infantino with The Turkish Football Association President Mehmet Büyükeksi during FIFA Meeting with The Turkish Football Association at FIFA Paris Office on February 8, 2024 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet/FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يُرحب بـ "تعزيز التركيز" على كرة القدم على المستوى الشعبي في تركيا
BANGUI, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - JANUARY 08: FIFA Regional Director Africa Gelson Fernandes (C-L) and Central African Republic President Faustin-Archange Touadéra (C-R) during the FIFA Forward Inauguration in Bangui on January 8, 2024 in Bangui, Central African Republic. (Photo by FIFA)
برنامج FIFA Forward
رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى يفتتح المركز الفني الوطني
VIENTIANE, LAOS - DECEMBER 12: A general view during Lao Women's League 2023. (Photo: Courtesy)
كرة القدم للسيدات
البرنامج التجريبي للدوري النسائي يهيئ لاوس للتنمية على المدى الطويل
PRETORIA, SOUTH AFRICA - SEPTEMBER 29: A general view during the FIFA Training Centre session on attacking against a high block, receiving between lines with the SAFA girls academy team on September 29, 2023 in Pretoria, South Africa. (Photo by Johan Rynners - FIFA/FIFA via Getty Images)
تطوير كرة القدم
برنامج FIFA لتطوير المواهب يواصل تقدمه على قدم وساق خلال عام 2023
JEDDAH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 21: Football Federation of Chile President Pablo Milad during FIFA Football Summit 2023 on December 21, 2023 in Jeddah, Saudi Arabia. (Photo by Yasser Bakhsh - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم تحت 20 سنة FIFA
كأس العالم تحت 20 سنة 2025 FIFA™ ستلهم الجيل القادم في تشيلي
كل مواضيع تطوير كرة القدم

خريطة التأثير

تقدم الخريطة التفاعلية لبرنامج FIFA Forward لمحة عامة بزاوية 360 درجة على برنامج التطوير من FIFA. تُتيح الخريطة فرصة للإطلاع على أكبر برنامج لتطوير الرياضة في العالم، مع أكثر من 1400 مشروع تطوير مخصص تم تنفيذه حتى الآن.

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البرامج

برنامج FIFA Forward

صُمم برنامج FIFA Forward لتوفير دعم مخصص بزاوية 360 درجة لتطوير كرة القدم في كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء لدينا وفي الاتحادات القارية الستة.

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برنامج FIFA Connect

يساعد برنامج FIFA Connect الاتحادات الأعضاء على تسجيل جميع أصحاب المصلحة بطريقة منهجية وتتبع اللاعبين والمدربين والحكام - أينما كانوا في العالم.

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