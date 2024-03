Les bilans de compétitions seront plus nombreux à compter des prochaines éditions du Rapport annuel. En effet, le Conseil de la FIFA a décidé d’augmenter la fréquence des compétitions U-17 masculines et féminines. À partir de 2025, celles-ci auront lieu chaque année, et non plus tous les deux ans. Les compétitions U-20 resteront bisannuelles, mais la version féminine verra son format élargi, dans une volonté d’offrir davantage de perspectives aux sélections nationales. Il importe de multiplier les opportunités de jeu, car dans certains pays, l’offre de football est insuffisante et c’est un problème auquel il faut s’atteler, tant à la base qu’au plus haut niveau. Seize équipes supplémentaires participeront à la prochaine Coupe du Monde de la FIFA masculine au Canada, aux États Unis et au Mexique, ce qui donnera lieu à 104 superbes affiches étalées sur un peu plus d’un mois. En attendant, le Mundial de Clubes FIFA – une nouvelle compétition qui sera organisée à la même période que l’ancienne Coupe des Confédérations de la FIFA – va nous aider à mieux préparer l’avenir du football de clubs, tout en complétant la nouvelle Coupe Intercontinentale de la FIFA qui se tiendra chaque année. Le Rapport annuel expose également les résultats financiers de la FIFA, et l’une des priorités de l’instance pour assurer le développement continu du football est d’optimiser les revenus. Au dernier Congrès, un budget de USD 11 milliards a été voté pour le nouveau cycle. Cette enveloppe va nous permettre d’investir dans le développement des talents et les académies de la FIFA de par le monde, mais aussi dans la formation des entraîneurs, l’éducation, l’arbitrage et le médical, entre autres. Ce budget aidera également la FIFA à jouer pleinement son rôle au sein de la société, conjointement à ses 211 associations membres, en mettant à profit son exposition médiatique pour lutter contre les discriminations. Tout cela au service d’une même ambition, celle d’unir le monde grâce au football. Et ce ne sont pas les exemples qui manquent, comme vous pourrez le constater à la lecture de ce Rapport annuel.