L’avenir s’annonce radieux. Les préparatifs vont bon train pour organiser nos nouvelles compétitions masculines et féminines, tant au niveau des clubs que des sélections, lesquelles offriront encore plus d’horizons et de perspectives aux joueurs et joueuses, aux équipes, aux supporters et aux passionnés. Nous allons continuer d’investir dans des initiatives telles que le programme Forward et le Programme de développement des talents, entre autres, qui sont déployées au quotidien en coordination avec nos homologues des associations membres, des confédérations et des associations régionales/territoriales de par le monde.