al-Rihla von adidas offizieller Spielball bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Al-Rihla wurde von adidas als offizieller Spielball der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ präsentiert. Der 14. Fussball in Folge, den adidas für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ entworfen hat, steht für Hochgeschwindigkeitsfussball, da er sich in der Luft schneller bewegt als jeder andere Ball in der Geschichte des Turniers. "Dies ist ein beeindruckender, nachhaltiger und hochwertiger offizieller Spielball von adidas, mit dem die Stars auf der grössten Bühne der Welt in Katar ihre ganze Klasse zeigen können, ebenso Amateurspieler rund um die Welt", sagte Jean-François Pathy, Direktor der FIFA-Marketing-Subdivision. "Al-Rihlas Weltreise symbolisiert die unglaubliche Reichweite der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und bietet Fans die einmalige Möglichkeit, am mit Spannung erwarteten Turnier teilzuhaben." Der Ball, der anhand von Daten und strengen Tests in den adidas-Labors, in Windkanälen sowie von Fussballern auf dem Spielfeld von innen nach aussen entwickelt wurde, garantiert höchste Präzision und Zuverlässigkeit auf dem Spielfeld, auch dank seinem neuen Muster und der Oberflächentextur.