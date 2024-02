Nach dem Start in Sierra Leone ist Football for Schools nun in der Hälfte der FIFA-Mitgliedsverbände aktiv

Das Programm Football for Schools (F4S) startete am 5. und 7. Februar in Sierra Leone

Mit 211 FIFA-Mitgliedsverbänden weltweit hat F4S nun die Hälfte seines ehrgeizigen Ziels erreicht, jungen Menschen den Zugang zum Fussball zu erleichtern, indem fussballbezogene Aktivitäten in das Bildungssystem integriert werden. Dieser Meilenstein wurde in Afrika erreicht, wo Football for Schools proportional am stärksten vertreten ist: 70 % der Mitgliedsverbände des Kontinents haben das Programm bereits umgesetzt.

FIFA Football for Schools in Sierra Leone

Aus diesem Anlass trafen sich zwischen dem 5. und 7. Februar fünfzig Sportlehrer/innen aus den 16 Distrikten Sierra Leones in Makeni, etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt Freetown entfernt. Unter der Anleitung von F4S-Experten konnten die Lehrer/innen in den ersten 48 Stunden die Grundzüge des Programms erlernen. Am letzten Tag setzten sie das Gelernte in die Praxis um. 125 Kinder waren bereit, den Start von F4S in Sierra Leone zu feiern.