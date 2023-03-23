حطَّمت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أرقاماً قياسية جديدة، حيث تفاعل مع الحدث الكروي الأغلى ما لا يقل عن 5 مليارات شخص عبر العالم، وبينما كانت البطولة مسرحاً للحظات مثيرة على أرضية الميدان، فقد سجَّلت أيضاً حضوراً جماهيرياً قياسياً ونسبة مشاهدة غير مسبوقة في تاريخ المواكبة التلفزيونية بمختلف أنحاء المعمورة، فيما حظي مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في الدوحة بشعبية كبيرة، حيث استقبل عشاق الساحرة المستديرة القادمين من كل حدب وصوب.