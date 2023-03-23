بالأرقام

كأس العالم FIFA قطر 2022 ™

كرة القدم وحَّدت العالم بالفعل

حطَّمت بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™ أرقاماً قياسية جديدة، حيث تفاعل مع الحدث الكروي الأغلى ما لا يقل عن 5 مليارات شخص عبر العالم، وبينما كانت البطولة مسرحاً للحظات مثيرة على أرضية الميدان، فقد سجَّلت أيضاً حضوراً جماهيرياً قياسياً ونسبة مشاهدة غير مسبوقة في تاريخ المواكبة التلفزيونية بمختلف أنحاء المعمورة، فيما حظي مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في الدوحة بشعبية كبيرة، حيث استقبل عشاق الساحرة المستديرة القادمين من كل حدب وصوب.

مليار

النهائي الأكثر مشاهدة في التاريخ

كان نهائي قطر ٢٠٢٢™ هو الأكثر مشاهدة في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™، بزيادة قدرها 1.12 مليار مُشاهد بالمقارنة مع الجمهور الذي تابع مباراة حسم لقب نسخة 2018 عبر شاشات التلفاز.

مليون

زوار مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™

توافد المشجعون بأعداد هائلة على حديقة البدع وسط الدوحة.

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معدل الرضا

أعرب حاملو التذاكر عن رضاهم على التسهيلات الخاصة بالوصول إلى المرافق والخدمات خلال البطولة.

ألفاً

المتطوعون

كانت 150 جنسية ممثلة في فريق المتطوعين، حيث شهدت بطولة كأس العالم FIFA ٢٠٢٢™ رقماً قياسياً في طلبات الانضمام إلى برنامج التطوع بما لا يقل عن 400 ألف طلب.

كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

الإنجازات المحقَّقة في البطولة

لمحة عن كأس العالم FIFA

نستحضر النجاح الباهر الذي حققته البطولة، حيث خاض 32 منتخباً وطنياً غمار المنافسة التي استضافتها قطر على مدى شهر كامل وشهدت تحطيم العديد من الأرقام القياسية.

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تجربة المشجعين

حظي مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ في الدوحة بزيارة أكثر من 1,8 مليون مشجع ومشجعة أتوا إلى العاصمة القطرية للاستمتاع بالبث المباشر للمباريات والفقرات الترفيهية في الحدث الكروي الأبرز.

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التذاكر والضيافة

كان برنامج الضيافة الرسمي هو الأكثر نجاحاً في تاريخ البطولة، إذ شمل تذاكر مباريات مضمونة والعديد من المزايا الأخرى.

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الجانب التجاري

ساعدت الشركات التابعة في تقريب تجربة كأس العالم FIFA إلى المشجعين أكثر فأكثر بمختلف أنحاء العالم، كما ساهمت في إنجاح تنظيم البطولة على مختلف الأصعدة.

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الاستدامة

من خلال برنامج شامل ومصمَّم خصيصاً للبطولة، تم الإشراف على التأثيرات المتعلقة باستخدام الطاقة والمياه في الاستادات بدءاً من التصميم والبناء وانتهاءً بالعمليات التشغيلية.

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الأثر الاجتماعي

تحت مظلة "كرة القدم تُوحِّد العالم"، تعاون FIFA خلال بطولة كأس العالم مع عدد من الشركاء والمنظمات الدولية لتسليط الضوء على قضايا مثل مكافحة التمييز والتشجيع على التصدي لها.

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كرة القدم توحِّد العالم بالفعل، فهي لديها سحر خاص وميزة فريدة من نوعها، إذ سرعان ما يلتم شمل الناس بمجرد أن تبدأ الكرة في الدوران.

رئيس FIFA، جاني إنفانتينو