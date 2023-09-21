بانكوك، تايلاند. 17 مايو/أيار 2024

كونغرس FIFA لعام 2024

سيُقام كونغرس FIFA الـ74 في بانكوك، تايلاند يوم 17 مايو/أيار 2024. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها تايلاند كونغرس FIFA، حيث سيجتمع 211 اتحاد عضو للتصويت على عدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك تأكيد الدولة أو الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™.

FIFA في تايلاند

اكتشف المزيد حول مشاريع FIFA العديدة في البلد المستضيف لكونغرس FIFA الرابع والسبعون.

NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino meets with Prime Minister of Thailand H.E Srettha Thavisin in New York, United States of America on September 20, 2023. (Photo by Dustin Satloff - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
إنفانتينو يلتقي برئيس الوزراء التايلاندي ويشيد بشغف بلاده بالساحرة المستديرة
٢١ سبتمبر ٢٠٢٣
FA Thailand (FAT) organized aa Women’s Football Campaign (WFC) event in Ubon Ratchathani (North of Thailand)
كرة القدم للسيدات
تايلاند تخطو الخطوة التالية في تطوير كرة القدم للسيدات
٧ ديسمبر ٢٠٢٣
FIFA Regional Director Asia & Oceania Sanjeevan Balasingam and Dr. Niwat Limsuknirun, Chair of SOMS-14
التأثير الاجتماعي
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
FIFA Technical Leadership Introductory Course in Thailand - Group photo
التطور التقني
المديرون الفنيون الجدد يحصلون على الدعم والتوجيه في دورة FIFA القيادة التقنية في تايلاند
٢٩ أغسطس ٢٠٢٣
ZURICH, SWITZERLAND - JUNE 23: FIFA President Gianni Infantino (L) and FIFA Secretary General Fatma Samoura during FIFA Virtual Council Meeting no.24 at HoF, Home of FIFA on June 23, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يُعيّن الولايات المتحدة الأمريكية مضيفاً لكأس العالم للأندية في نسختها الجديدة والموسَّعة
٢٣ يونيو ٢٠٢٣

تاريخ كونغرس FIFA

كونغرس FIFA الـ73، كيغالي 2023

أُعيد انتخاب جياني إنفانتينو بالتزكية لقيادة FIFA لمدة أربع سنوات أخرى، في كونغرس FIFA الـ73 بالعاصمة الرواندية كيغالي.

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كونغرس FIFA الـ72، الدوحة 2022

تناول رئيس FIFA جياني إنفانتينو ثلاثة مواضيع رئيسية في كونغرس FIFA الثاني والسبعين في الدوحة بما في ذلك الاستثمار في تطوير كرة القدم وحل النزاعات وكأس العالم FIFA في قطر.

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كونغرس FIFA الـ71، زيوريخ 2021

صوّت كونغرس FIFA بدورته الحادية والسبعين بالإجماع على جعل عملية التقدم بطلبات استضافة منافسات كأس العالم للسيدات FIFA™ مشابهة للإجراءات المتبعة بخصوص كأس العالم FIFA™ بحيث يقوم الكونغرس مستقبلاً بالتصويت على اختيار كافة الدول المستضيفة.

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كونغرس FIFA الـ70، زيوريخ 2020

بعث رئيس FIFA جياني إنفانتينو برسالة تشجيع إلى كافة الاتحادات الوطنية الأعضاء، والتي يبلغ عددها 211، في إطار كونغرس FIFA الذي تم عن بُعد للمرة الأولى بتاريخ المنظمة.

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كونغرس FIFA الـ69، باريس 2019

عُقد كونغرس FIFA في العاصمة الفرنسية باريس، وتمت إعادة انتخاب جياني إنفانتينو، بالتزكية، ليكون رئيس FIFA حتى عام 2023.

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كونغرس FIFA الـ68، موسكو 2018

جرت الدورة 68 من كونغرس FIFA في موسكو حيث التقت الاتحادات الوطنية وتم التصويت على اختيار الدول المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026.

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كونغرس FIFA الـ67 ، المنامة 2017

اجتمعت الاتحادات الوطنية الـ2011 العضوة في FIFA في العاصمة البحرينية المنامة في مايو/أيار 2017 لعقد الدورة 67 من كونغرس FIFA.

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كونغرس FIFA الـ66، مكسيكو سيتي 2016

شكّلت الدورة 66 من كونغرس FIFA انطلاقة لحقبة جديدة بالنسبة إلى FIFA وكرة القدم العالمية مع الإعلان عن "تغيير نوعي" على مستوى استثمارات FIFA في تنمية كرة القدم، وتعيين أمينة عامة جديدة لـFIFA.

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