سيُقام كونغرس FIFA الـ74 في بانكوك، تايلاند يوم 17 مايو/أيار 2024. ستكون هذه هي المرة الأولى التي تستضيف فيها تايلاند كونغرس FIFA، حيث سيجتمع 211 اتحاد عضو للتصويت على عدد من القضايا الرئيسية بما في ذلك تأكيد الدولة أو الدول المستضيفة لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™.
FIFA في تايلاند
اكتشف المزيد حول مشاريع FIFA العديدة في البلد المستضيف لكونغرس FIFA الرابع والسبعون.
التأثير الاجتماعي
توسيع الشراكة بين FIFA ودول جنوب شرق آسيا لتشمل المساواة بين الجنسين والتغير المناخي
٣٠ أغسطس ٢٠٢٣
التطور التقني
المديرون الفنيون الجدد يحصلون على الدعم والتوجيه في دورة FIFA القيادة التقنية في تايلاند
٢٩ أغسطس ٢٠٢٣