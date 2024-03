Le Conseil de la FIFA prend des décisions importantes en vue du 74e Congrès de la FIFA

Toutes les associations membres de la FIFA sont invitées à faire front contre le racisme dans le football

Le cycle 2023-2026 devrait être marqué par des investissements sans précédent dans le développement du football, pour un montant de USD 2,25 milliards

Nomination des hôtes des compétitions annuelles U-17 sur cinq ans

À l’unanimité, le Conseil de la FIFA a approuvé le Rapport annuel 2023, qui confirme l’excellente santé et la pérennité de l’organisation. Ces dispositions se traduisent notamment par un investissement inédit dans le développement du football de USD 2,25 milliards pour l’ensemble du cycle 2023-2026, via le programme de développement Forward 3.0 de la FIFA. Cette somme est environ sept fois plus importante que les investissements réalisés dans le cadre des programmes de développement antérieurs à 2016.

Le Rapport annuel, qui a été approuvé par la Commission de Gouvernance, Audit et Conformité de la FIFA et par la Commission des Finances de la FIFA, sera transmis à l’ensemble des 211 associations membres puis soumis pour approbation au 74e Congrès de la FIFA, qui aura lieu le vendredi 17 mai 2024 à Bangkok (Thaïlande).

"Grâce au sérieux de sa gouvernance financière, la FIFA est bien partie pour dépasser son objectif budgétaire de USD 11 milliards pour le cycle 2023-2026", a déclaré Gianni Infantino, le Président de la FIFA, à l’issue de la séance organisée en visioconférence depuis Zurich (Suisse). "Cela signifie que nous serons en mesure de proposer des services toujours plus personnalisés à nos 211 associations membres afin de les aider à réaliser leurs projets de développement et d’éducation, mais aussi d’accompagner encore davantage la croissance du football."

"La bonne santé financière de la FIFA sera essentielle à la mise en œuvre de nos Objectifs stratégiques 2023-2027 en coopération avec nos 211 associations membres et les six confédérations."

74e Congrès de la FIFA

Répondant aux préoccupations du Président, qui a récemment appelé à prendre des mesures plus strictes pour lutter contre le racisme et invité l’ensemble des parties prenantes du football à redoubler de vigilance en la matière, le Conseil de la FIFA a décidé d’ajouter un point à l'ordre du jour du Congrès pour faire face à ce fléau inacceptable.

"Le 74e Congrès de la FIFA marquera un tournant dans la lutte de la FIFA contre le racisme. De nouvelles mesures plus strictes seront appliquées dans le monde entier, avec le concours de toutes nos associations membres et des confédérations", a déclaré le Président Infantino.

La procédure de vote pour la désignation du ou des pays hôte(s) de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™ lors du prochain Congrès de la FIFA a également été validée. Celle-ci prévoit notamment que le résultat de chaque scrutin et les votes individuels soient rendus publics. Les associations membres de la FIFA seront appelées à choisir un des trois dossiers actuellement en lice, à savoir la candidature du Brésil, la candidature conjointe de la Belgique, de l’Allemagne et des Pays-Bas, ainsi que la candidature conjointe du Mexique et des États-Unis.

L’ordre du jour complet du 74e Congrès sera communiqué aux associations membres de la FIFA conformément à la procédure spécifiée dans les Statuts de la FIFA.

Compétitions de la FIFA

Dans le cadre de l’engagement de l’instance dirigeante vis-à-vis du football de jeunes, et à la suite de la décision d’élargir le plateau de la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™ à 48 équipes ainsi que d’organiser la phase finale chaque année plutôt que tous les deux ans, la décision a été prise de confier l’organisation des cinq prochaines éditions au Qatar, à compter de 2025. De même, la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™, dont la phase finale réunira désormais 24 équipes, se déroulera chaque année au Maroc entre 2025 et 2029. Ces deux pays ont été choisis à l’issue d’un appel à candidatures mondial, l’un des critères essentiels étant la mise à profit d'infrastructures footballistiques existantes à des fins d’efficacité logistique et de durabilité.

Autres décisions

Le Conseil a confirmé que le mandat du comité de normalisation de la Fédération Pakistanaise de Football serait prolongé jusqu’au 15 décembre 2024 pour permettre à ce dernier d’honorer son mandat et de mener à bien la procédure électorale.