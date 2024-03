Le Président de la FIFA Gianni Infantino s’est exprimé à l’issue de la réunion : « Les clubs jouent un rôle essentiel au sein du football mondial et l’édition 2025 de la Coupe du Monde des Clubs vise à donner à un plus grand nombre d’entre eux, issus de toutes les confédérations, la vitrine qu’ils méritent afin de pouvoir briller au plus haut niveau. Désormais bien plus ouverte et basée sur le mérite sportif, la compétition s’inscrit parfaitement dans notre engagement à rendre le football véritablement mondial. »