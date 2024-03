La Copa Mundial Femenina de la FIFA de Australia & Nueva Zelanda 2023, la edición con más participantes de la historia y la primera competición de la FIFA que se celebró en dos confederaciones, fue un rotundo éxito y perdurará en la memoria como un punto de inflexión para el fútbol femenino. En las siguientes páginas encontrarán el sorprendente número de récords que se igualaron y batieron durante la competición, además de impresionantes estadísticas. Me gustaría hacer hincapié en que estos hitos son el resultado del trabajo diario que se desarrolla, no solo en la administración de la FIFA, sino también en la de las federaciones miembro, las confederaciones, los clubes y todos los demás grupos de interés. Todos podemos sentirnos orgullosos de estos logros. Otro gran momento del año fue el Congreso de la FIFA, celebrado en Kigali (Ruanda). Una vez más, fue un placer recibir a representantes de todo el planeta en el cuarto Congreso celebrado en África. Tras ser reelegido por unanimidad durante la misma jornada, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió con nosotros sus once objetivos estratégicos que regirán el fútbol mundial durante este ciclo, y en los que la administración de la FIFA ya trabaja con ahínco para hacerlos realidad. Estamos deseando seguir colaborando con todos ustedes para alcanzar estos objetivos en todos los países. 2023 también fue un año importante para mí, tanto en el plano personal como en el profesional, ya que se me concedió el inmenso honor de asumir el cargo de secretario general en funciones. Estoy enormemente agradecido al presidente y al Consejo de la FIFA por su confianza al encomendarme esta responsabilidad. Tengo el gran placer de dirigir una administración que está en plena forma y cuenta con la estructura ideal para aprovechar las oportunidades y afrontar los retos que están por venir.