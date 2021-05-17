كيف يمكننا تطبيق هذه الأفكار على الامتثال؟ قدّمت قمة امتثال FIFA الثالثة أدوات لأفضل الممارسات التي يمكن من خلالها المساعدة في بناء برامج امتثال حديثة، بما في ذلك دليل FIFA للامتثال. في عام 2022، تم من خلال "ما وراء أفضل الممارسات" دعوة المشاركين للتفكير في الامتثال بطريقة مختلفة. كيف يمكن توسيع نطاق سياسة أفضل الممارسات بحيث يتم دمجها كعقلية وثقافة مشتركة، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الواسع فيما يخص إمكانية الوصول إلى الموارد؟ سيشارك في القمة مجموعة من أبرز المتحدثين الدوليين حيث ستستكشف القمة كل هذه الموضوعات وغيرها. ستُبث جميع الجلسات الرئيسية مباشرة للجمهور عبر موقع FIFA.com.