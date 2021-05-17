فعالية رئيسية
مع قمة امتثال FIFA الرابعة المتاحة التي احتضنها كوستاريكا على مدار يومي 26 و27 سبتمبر/أيلول، فنحن أمام فرصة فريدة للتعلم من التحديات غير المسبوقة التي واجهناها على مدار أكثر من عامين، وكيف غيّر العالم كله وجهة نظر لما يعد أحوالاً "عادية".
مع زوال أسوأ تبعيات جائحة كوفيد-19، تبرز أمامنا أساليب وطرق تفكير جديدة تتسم بالمرونة والاستدامة.
كيف يمكننا تطبيق هذه الأفكار على الامتثال؟ قدّمت قمة امتثال FIFA الثالثة أدوات لأفضل الممارسات التي يمكن من خلالها المساعدة في بناء برامج امتثال حديثة، بما في ذلك دليل FIFA للامتثال. في عام 2022، تم من خلال "ما وراء أفضل الممارسات" دعوة المشاركين للتفكير في الامتثال بطريقة مختلفة. كيف يمكن توسيع نطاق سياسة أفضل الممارسات بحيث يتم دمجها كعقلية وثقافة مشتركة، مع الأخذ في الاعتبار التنوع الواسع فيما يخص إمكانية الوصول إلى الموارد؟ سيشارك في القمة مجموعة من أبرز المتحدثين الدوليين حيث ستستكشف القمة كل هذه الموضوعات وغيرها. ستُبث جميع الجلسات الرئيسية مباشرة للجمهور عبر موقع FIFA.com.
النسخة السابقة
قمة FIFA للامتثال 2020
شاركت القمة، التي عُقدت في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر، رؤيتنا المحدثة بموجب الامتثال 3.0 وقدمت الأدوات والعمليات اللازمة لتنمية تلك البيئة.