التصنيف القاري لبطولة ™Mundial de Clubes FIFA 25

الفرق المتأهلة إلى النسخة الأولى من ™Mundial de Clubes FIFA في 2025

آخر تحديث:
28 February 2024, 09:40 AM

متأهل كبطل قاري

تمثّل الأندية أدناه الفائزين في المسابقة القارية الأبرز في كل اتحاد قاري بين عامي 2021 و2024. (بالنسبة لدوري أبطال أوروبا، فإن الأمر متعلّق بالفائزين بين موسمي 2020-21 و2023-24).

بالميراس

CONMEBOLالبرازيل

مانشستر سيتي

UEFAإنجلترا

نادي فلامنغو

CONMEBOLالبرازيل

Al Ahly SC

CAFمصر

نادي ريال مدريد

UEFAإسبانيا

نادي الهلال

AFCالسعودية

Wydad Athletic Club

CAFالمغرب

نادي تشيلسي

UEFAإنجلترا

Fluminense FC

CONMEBOLالبرازيل

نادي أوراوا ريدز

AFCاليابان

كلوب ليون

Concacafالمكسيك

مونتيري

Concacafالمكسيك

سياتيل ساونديرز

Concacafالولايات المتحدة الأمريكية

متأهل عبر التصنيف

تمثّل الأندية أدناه تلك التي تأهلت عبر تصنيف أندية الاتحادات القارية خلال نفس فترة الأربع سنوات (2021-2024).

نادي بايرن ميونخ

UEFAألمانيا

Paris Saint-Germain FC

UEFAفرنسا

نادي إنتر ميلان

UEFAإيطاليا

بورتو

UEFAالبرتغال

بنفيكا

UEFAالبرتغال

Auckland City FC

OFCأوتياروا نيوزيلندا
آلية التأهل

بهدف ضمان أعلى جودة ممكنة بناءاً على معايير رياضية تشمل المواسم الأربعة الأخيرة، اعتباراً من مرحلة المجموعات للمسابقة الأبرز على صعيد الأندية في كل اتحاد من الاتحادات القارية، وتثميناً لنتيجة كل مباراة من مباريات تلك المسابقة، صادق المجلس على المنهجية التالية للتصنيف الجديد الخاص ببطولة كأس العالم للأندية FIFA:

  • 3 نقاط في حال الفوز

  • 1 نقطة واحدة في حال التعادل

  • 3 نقاط في حال التقدم لكل دور من أدوار المسابقة

بالنسبة للأندية الأوروبية، ونظراً لاكتمال ثلاثة مواسم ومرحلة المجموعات من الموسم الرابع ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبما أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعتمد بالفعل نظام معامِلات تصنيف الأندية التابعة للاتحادات الوطنية المنضوية تحت مظلته، فإن المبادئ المنهجية المعتمَدة حالياً لحساب معامِلات تصنيف الأندية الأوروبية - فيما يتعلق حصراً بمسابقة دوري أبطال أوروبا - ستنطبق بشكل استثنائي على عملية تحديد تصنيف الأندية الأوروبية الذي سيُعتمَد في مسار التأهل إلى Mundial de Clubes FIFA™. وفيما يلي، المنهجية المصادَق عليها لتحديد تصنيف الأندية الأوروبية:

  • نقطتان في حال الفوز

  • نقطة واحدة في حال التعادل

  • 4 نقاط في حال التأهل لمرحلة المجموعات

  • 5 نقاط في حال التأهل للدور ثمن النهائي

  • نقطة واحدة في حال التقدم لكل دور من الأدوار اللاحقة

المقاعد

آسيا: 4 أفريقيا: 4 أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي: 4 أمريكا الجنوبية: 6 أوقيانوسيا: 1 أوروبا: 12 البلد المضيف: 1

معايير التأهل

الاتحادات مع أكثر من 4 مقاعد

  • أبطال مسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد

  • الأندية الحاصلة على أفضل تصنيف قاري

الاتحادات مع 4 مقاعد

  • أبطال مسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد

  • فقط في حالة وجود أبطال متكررين لمسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد، الأندية الحاصلة على أفضل تصنيف قاري

الاتحادات مع أقل من 4 مقاعد

  • الأندية الحاصلة على أفضل تصنيف قاري بين أبطال مسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد

معايير إضافية

  • يتم تطبيق حد أقصى لناديين من كل دولة في قائمة الأندية باستثناء في حال فوز أكثر من ناديين من نفس الدولة بمسابقة الأندية الأولى ذات الصلة بالاتحاد خلال فترة الأربع سنوات

  • سيتم الإعلان عن تفاصيل مقعد البلد المضيف في الوقت المناسب.

  • في حالة التعادل، المعايير هي: 1) أفضل نتيجة فردية تم تحقيقها خلال فترة التصفيات 2) أحدث أفضل نتيجة 3) أفضل فارق للأهداف 4) أكبر عدد من الأهداف

إخلاء المسؤولية

  • في حالة عدم لعب المباريات (على سبيل المثال، إذا تم استبعاد ناد)، يتم منح النقاط لنتيجة تلك المباراة وفقًا للقرارات التي اتخذها الاتحاد القاري المعني. إذا أدت المباراة أو المباريات إلى تقدّم النادي إلى المرحلة التالية من المسابقة، يتم منح نقاط الوصول إلى تلك المرحلة بما يتماشى مع آلية التأهل للتصنيف.

  • سيتم تصنيف الأندية على أنها نشطة بمجرد حصولها على مكان مضمون في المرحلة الأولى ذات الصلة من المسابقة، بشرط أن تكون المنافسة قد بدأت.

  • يتم منح نقاط الوصول إلى مرحلة من مراحل المسابقات في الحالات التالية: - الوصول إلى مرحلة المجموعات، ويتم منح النقاط فيها لدى جدولة المباريات؛ - الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب الأولى بعد مرحلة المجموعات، ويتم منح النقاط فيها بناءاً على جدول الترتيب في نهاية مرحلة المجموعات؛ - الوصول إلى الأدوار الإقصائية التالية، ويتم منح النقاط فيها عند معرفة الفائز في المباراة.

  • لا يتم تحديث التصنيف في الوقت الحقيقي. تتم عملية التحقق بعد كل جولة من المباريات وبعد التعادل.