يتم منح نقاط الوصول إلى مرحلة من مراحل المسابقات في الحالات التالية: - الوصول إلى مرحلة المجموعات، ويتم منح النقاط فيها لدى جدولة المباريات؛ - الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب الأولى بعد مرحلة المجموعات، ويتم منح النقاط فيها بناءاً على جدول الترتيب في نهاية مرحلة المجموعات؛ - الوصول إلى الأدوار الإقصائية التالية، ويتم منح النقاط فيها عند معرفة الفائز في المباراة.