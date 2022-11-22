قسم FIFA للتسويق

FIFA Fan Festival™

ما هو FIFA Fan Festival™؟

يُعتبر FIFA Fan Festival أكبر حفل رياضي في العالم! إنه المكان المثالي للمشاهدة المباشرة لمباريات كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™ في أجواء احتفالية أيام البطولتين، كما أنه مكان تستمتع فيه بكرة قدم وبرامج ترفيهية مثيرة تجمع بين الكرة والموسيقى والثقافة ومختلف أنماط الحياة، إنه حدث لا يُمكننا أن نصفه إلا بمهرجان حقيقي لكرة القدم.

يُعد FIFA Fan Festival موقعاً رسمياً من مواقع منافسات FIFA ووجهة مركزية يلتقي فيها المشجعون من جميع أنحاء العالم لمشاركة مشاعرهم والاحتفال بالأجواء الخاصة لكأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA.

كما يُعتبر FIFA Fan Festival جزءاً لا يتجزأ من متعة كأس العالم في البلد المضيف وفي كل مدينة تُلعب فيها المباريات، إذ يتيح للجماهير على اختلاف أنواعهم - من الشغوفين بالكرة إلى عشاق الموسيقى والطعام والثقافة - أساليباً جديدة للتواصل والمشاركة في كرة القدم في بيئة احتفالية.

وكما جرت عليه العادة في النسخ السابقة من بطولة كأس العالم، سيقام مهرجان المشجعين في البلد المضيف نهاية السنة الجارية أثناء بطولة كأس العالم FIFA في قطر عام 2022. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول المهرجان في قطر، يُرجى زيارة موقع FIFA+.

أكبر حفل رياضي في العالم

ما يُقدّمه FIFA Fan Festival™

ما الذي يمكن للزوار أن يتوقعوه من FIFA Fan Festival

يتيح FIFA Fan Festival للجماهير على اختلاف أنواعهم - من الشغوفين بالكرة إلى عشاق الموسيقى والطعام والثقافة - أساليباً جديدة للتواصل والمشاركة في كرة القدم في بيئة احتفالية.

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ما الذي يمكن لأصحاب المصلحة أن يتوقعّوا من FIFA Fan Festival

يتيح FIFA Fan Festival لكل أصحاب المصلحة في FIFA منصة ترويجية فعالة، كما يُوفر لهم فرصة الوصول إلى جمهور عالمي مستهدف ومتفاعل.

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إستراتيجية FIFA Fan Festival

نجح FIFA Fan Festival™ نجاحاً كبيراً منذ إطلاقه سنة 2006، بعد أن ظهر في أربع نسخ من كأس العالم FIFA، وجذب ما يقارب 40 مليون زائراً من جميع أنحاء العالم، وأقيم في 52 منطقة موّزعة على خمس قارات.

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أحداث FIFA Fan Festival™

FIFA Fan Festival في كأس العالم للسيدات FIFA أستراليا ونيوزيلندا ٢٠٢٣™

تحوَّل مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™ إلى وجهة للمشجعين الدوليين والمحليين خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2023™، وحقّق العديد من الإنجازات.

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FIFA Fan Festival في كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™

استطاع مهرجان FIFA Fan Festival™ أن يكون مركز اهتمام المشجعين الدوليين والمحليين خلال كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™، وحقّق العديد من الإنجازات.

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الأحداث المرخص لها في FIFA Fan Festival

أنشأ FIFA نموذجاً فريداً لمنح التراخيص، وأصبح بإمكان شركاء FIFA وبعض المؤسسات بث FIFA Fan Festival عبر الأقمار الصناعية في كبرى مدن العالم.

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تاريخ FIFA Fan Festival™

ظهر FIFA Fan Festival™ بصفة رسمية في برامج أربع نسخ من بطولة كأس العالم FIFA™، ليصبح بذلك أكبر احتفال كروي على سطح الأرض منذ 2002.

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