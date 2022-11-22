ما هو FIFA Fan Festival™؟
يُعتبر FIFA Fan Festival أكبر حفل رياضي في العالم! إنه المكان المثالي للمشاهدة المباشرة لمباريات كأس العالم FIFA™ وكأس العالم للسيدات FIFA™ في أجواء احتفالية أيام البطولتين، كما أنه مكان تستمتع فيه بكرة قدم وبرامج ترفيهية مثيرة تجمع بين الكرة والموسيقى والثقافة ومختلف أنماط الحياة، إنه حدث لا يُمكننا أن نصفه إلا بمهرجان حقيقي لكرة القدم.
يُعد FIFA Fan Festival موقعاً رسمياً من مواقع منافسات FIFA ووجهة مركزية يلتقي فيها المشجعون من جميع أنحاء العالم لمشاركة مشاعرهم والاحتفال بالأجواء الخاصة لكأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA.
كما يُعتبر FIFA Fan Festival جزءاً لا يتجزأ من متعة كأس العالم في البلد المضيف وفي كل مدينة تُلعب فيها المباريات، إذ يتيح للجماهير على اختلاف أنواعهم - من الشغوفين بالكرة إلى عشاق الموسيقى والطعام والثقافة - أساليباً جديدة للتواصل والمشاركة في كرة القدم في بيئة احتفالية.
وكما جرت عليه العادة في النسخ السابقة من بطولة كأس العالم، سيقام مهرجان المشجعين في البلد المضيف نهاية السنة الجارية أثناء بطولة كأس العالم FIFA في قطر عام 2022. للاطلاع على مزيد من المعلومات حول المهرجان في قطر، يُرجى زيارة موقع FIFA+.
ما يُقدّمه FIFA Fan Festival™
أحداث FIFA Fan Festival™
تاريخ FIFA Fan Festival™
ظهر FIFA Fan Festival™ بصفة رسمية في برامج أربع نسخ من بطولة كأس العالم FIFA™، ليصبح بذلك أكبر احتفال كروي على سطح الأرض منذ 2002.