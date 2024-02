Al Rihla d’adidas, ballon officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™

Dévoilé par adidas, Al Rihla sera le ballon officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™. Quatorzième ballon créé consécutivement par adidas pour la Coupe du Monde de la FIFA™, il a été conçu pour supporter les vitesses les plus élevées et est celui qui se déplace le plus rapidement dans l’air. "Ce ballon officiel adidas est impressionnant de résistance et de qualité. Il ravira les plus grands joueurs de la planète qui évolueront au Qatar sur la plus prestigieuse des scènes, mais aussi les amateurs du monde entier", a déclaré Jean-François Pathy, Directeur Marketing de la FIFA. "La multitude de terrains sur lesquels Al Rihla sera utilisé aux quatre coins du monde reflète l’incroyable portée de notre compétition phare et le grand public a là une excellente occasion de se préparer à l’événement." Al Rihla est une création originale d’adidas, qui a fait l’objet d’une analyse minutieuse de données et de tests rigoureux en laboratoire, en soufflerie ainsi que sur le terrain par les joueurs eux-mêmes. Ce ballon offre le plus haut niveau de précision et de fiabilité, notamment grâce à la nouvelle forme de ses panneaux et aux textures de sa surface.

Caractéristiques du ballon :

"Le football est de plus en plus rapide, et cette évolution rend la précision et la stabilité en l’air extrêmement importantes", explique Franziska Löffelmann, Directrice Conception - Football Graphics & Hardwear d’adidas. "De par sa conception, ce nouveau ballon conserve bien plus longtemps sa vitesse dans l’air. Pour la plus grande scène du sport mondial, nous rendons l’impossible possible grâce à des innovations majeures. Al Rihla est à ce jour le plus rapide des ballons officiels de la Coupe du Monde." Le respect des principes du développement a été au cœur du processus de conception d’Al Rihla. Il s’agit du premier ballon officiel de la Coupe du Monde à être exclusivement élaboré à partir d’encres et de colles à base d’eau. Al Rihla, qui signifie "le voyage" en arabe, tire son inspiration de la culture, de l’architecture, des bateaux traditionnels et du drapeau du Qatar. Le dynamisme et la vivacité des couleurs sur fond perlé est à l’image du pays hôte de la Coupe du Monde et de la vitesse croissante du football. La première apparition d’Al Rihla en public s’effectuera en compagnie de légendes comme Iker Casillas, Kaká, Farah Jeffry et Nouf Al Anzi, mais aussi de divers autres talents, dont de jeunes espoirs féminins du Qatar, des Émirats Arabes Unis, d’Arabie Saoudite et d’Égypte ou encore la prochaine génération de l’académie Aspire. Cette cérémonie marquera le début du voyage d’Al Rihla à travers dix villes du monde entier, dont Dubai, Tokyo, Mexico et New York, où adidas organisera divers événements aspirant à promouvoir l’accessibilité et l’égalité dans le sport au sein des communautés locales. Pour de plus amples informations au sujet de la Coupe du Monde 2022, veuillez consulter FIFA.com.