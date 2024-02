La chambre de jugement de la Commission d’Éthique Indépendante sanctionne d’anciens membres du comité de normalisation de la Fédération Vénézuélienne

Carlos Terán, Bernardo Añor Guillamón, Luis Eduardo Fernández et Gilberto Velazco Ramírez : article 13 (Règles de conduite générales), article 15 (Devoir de loyauté), article 19 (Conflit d’intérêts), article 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages), article 25 (Abus de pouvoir) et article 28 (Mauvaise utilisation et détournement de fonds).