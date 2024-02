Grands remaniements sur deux continents

Six équipes ont bondi de dix points ou plus. En Afrique, la Côte d'Ivoire (39e, +10) récolte les fruits de son sacre à domicile au terme d'un parcours épique. Le Nigeria (28e, +14), finaliste malheureux réalise, lui aussi, un bond spectaculaire mais pas autant que l'Angola (93e, plus 24), qui, grâce à son quart de finale à la CAN, s'octroie la plus belle progression de ce classement en termes de places.