La Coupe d’Afrique des Nations a rassemblé le continent autour du football, estime Gianni Infantino

Venu assister à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF entre la Côte d’Ivoire et le Nigeria au stade Alassane Ouattara d’Abidjan, Gianni Infantino, le Président de la FIFA, a estimé que la compétition avait tenu toutes ses promesses et qu’elle avait en outre contribué à rassembler le continent autour du football. Le Président Infantino, qui était présent à Doha (Qatar) la veille pour suivre la finale de la Coupe d'Asie des Nations de l'AFC 2023, a donc vécu depuis les tribunes le troisième sacre des Éléphants , vainqueurs 2-1 des Super Eagles .

À son arrivée, Gianni Infantino a été accueilli par Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, Patrice Motsepe, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) – et également vice-président de la FIFA –, ainsi que par les présidents d’une douzaine d’associations membres d’Afrique et d’ailleurs. Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial de la FIFA, avait lui aussi fait le déplacement.

"Félicitations à la Côte d’Ivoire pour sa victoire en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023", a lancé le Président Infantino. "Le rideau est tombé sur cette magnifique édition, mais je pense qu’il convient également de saluer le Nigeria et les lauréats des différentes récompenses. Je remercie la CAF et tous ses employés pour l’organisation de cette compétition spectaculaire. Merci aussi aux supporters, qui sont venus nombreux, et à toutes les personnes qui ont contribué au succès de cet événement. L’Afrique sait toujours se rassembler pour célébrer le football !"