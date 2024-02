La course pour le Mundial de Clubes FIFA s’intensifie à travers le monde

Le premier Mundial de Clubes FIFA™ se déroulera aux États-Unis en 2025

D ix-neuf des 32 places ont déjà été attribuées

Des clubs d’Europe, d’Amérique du Sud, du Nord et centrale, des Caraïbes, d’Asie et d’Afrique peuvent encore se qualifier

Les qualifications pour l’édition inaugurale du nouveau tournoi interclubs de la FIFA, le Mundial de Clubes FIFA™ (le nouveau nom officiel de la Coupe du Monde des Clubs), sont déjà bien engagées, et de nombreuses rencontres clés auront lieu durant les prochaines semaines.

Cette nouvelle compétition réunira les 32 équipes les plus performantes de chacune des six confédérations de la FIFA avec, à la clé, un titre de champion du monde.

Dix-neuf clubs ont déjà assuré leur participation, tandis que de nombreux autres sont encore dans la course. Si l’Océanie (OFC) est la seule confédération n’ayant plus de place à attribuer, en Europe (UEFA), Asie (AFC), Amérique du Sud (CONMEBOL), Amérique du Nord, centrale, aux Caraïbes (Concacaf), en Asie (AFC) et en Afrique (CAF), tout est encore possible. Le moment nous a donc paru bien choisi pour dresser la liste les équipes qui peuvent encore se qualifier.

Europe (UEFA)

Au total, 12 places sont disponibles pour les clubs européens. Huit d’entre elles ont déjà trouvé preneurs.

Manchester City (ENG), le Real Madrid (ESP) et Chelsea (ENG) seront tous trois présents à l’édition inaugurale du Mundial de Clubes en tant que champions continentaux. Le Bayern Munich (GER), le Paris-Saint-Germain (FRA), l’Inter de Milan (ITA), Porto (POR) et Benfica (POR) ont décroché leur billet par la voie du classement.

Il reste donc quatre places disponibles : une pour le vainqueur de la Ligue des Champions de l’UEFA 2023/24 – à moins qu’elle ne soit remportée par un des clubs cités ci-dessus – et trois (voire quatre) par la voie du classement.

Italie

Naples et la Lazio sont toujours en lice et peuvent obtenir leur place s’ils venaient à gagner la compétition. Ils peuvent également se qualifier grâce au classement.

Deux clubs par pays, au maximum, peuvent se qualifier de la sorte. L’Inter ayant déjà validé son billet, un seul autre club italien peut encore le rejoindre. Les prétendants sont la Juventus, Naples et la Lazio.

Pour avoir une chance, cette dernière devra atteindre la finale et engranger 12 points supplémentaires. Les Romains se sont imposés 1-0 à domicile face au Bayern Munich lors du match aller et se rendront en Allemagne le 5 mars pour y disputer le match retour.. ISi la Lazio ne parvient pas à obtenir les 12 points qui lui manquent, Naples pourrait assurer sa qualification en remportant deux matches de plus en Ligue des Champions. Le match aller face à Barcelone, en Italie, s’est soldé par un nul 1-1. Les deux équipes disputeront le match retour en Espagne le 12 mars.

La Juventus est actuellement en tête du classement, mais ne peut pas obtenir de points supplémentaires. Les Turinois seront qualifiés si le Barça et le Bayern écartent leurs adversaires respectifs.

Espagne

L’Atlético, le FC Barcelone et la Real Sociedad se disputent la deuxième place pour représenter l’Espagne en Coupe du Monde des Clubs aux côtés du Real Madrid, automatiquement qualifié en raison de son sacre en 2021/22.

Seul un triomphe en Ligue des Champions cette saison permettrait à la Real Sociedad de se qualifier. En effet, il ne lui est plus possible d’y parvenir via le classement. Elle tentera de surmonter le retard pris au match aller (2-0) à l’occasion de la réception du PSG, le 5 mars.

En revanche, l’Atlético Madrid et le Barça peuvent encore se qualifier par la voie du classement.

Les Madrilènes ne seront pas maîtres de leur destin, mais obtiendront leur place si les résultats des autres matches jouent en leur faveur. En cas d’élimination du Barça et de la Real Sociedad en huitièmes de finale, l’Atlético – qui défiera l’Inter le 13 mars après sa défaite 1-0 à Milan le 20 février – fera le voyage aux États-Unis.

Les Catalans, quant à eux, devront atteindre les demi-finales et compter sur une élimination de l’Atlético et de la Real Sociedad. Ils recevront Naples le 12 mars après avoir obtenu un nul 1-1 en Italie, le 21 février.

Allemagne

Le Borussia Dortmund et Leipzig sont tous deux candidats à rejoindre le Bayern en tant que représentants de l’Allemagne en Coupe du Monde des Clubs.

Leipzig, qui se rendra en Espagne le 6 mars après avoir subi une défaite 1-0 à domicile contre le Real Madrid, se devra d’atteindre au minimum les demi-finales pour conserver une chance de rattraper Dortmund, qui recevra le PSV le 13 mars après avoir été tenu en échec 1-1 à l’aller. Tout autre résultat entraînerait la qualification de Dortmund.

Autriche

Bien que Salzbourg soit actuellement 18e au classement européen et déjà éliminé de la Ligue des Champions de cette année, les Autrichiens pourraient bénéficier de la règle stipulant qu’un maximum de deux clubs du même pays peuvent obtenir une place, sauf dans l’hypothèse où trois différentes d’un même pays remporteraient la Ligue des Champions.

L’Italie, l’Espagne et l’Allemagne comptant déjà deux représentants, une victoire en Ligue des Champions de tout autre club que le PSV Eindhoven (NED), Arsenal (ENG) ou le FC Copenhague (DEN) cette année ferait les affaires de Salzbourg.

Asie (AFC)

L’Asie dispose de quatre places en Coupe du Monde des Clubs. Al Hilal (KSA) et les Urawa Reds (JPN) ont déjà réservé la leur, grâce à leur triomphe en Ligue des Champions de l’AFC, respectivement en 2021/22 et 2022/23.

Restent donc deux places : une pour le vainqueur de cette année et une autre à décrocher par la voie du classement.

Les Jeonbuk Motors (KOR), Ulsan FC (KOR) et Al Nassr (KSA) sont les trois formations encore en course pour en profiter. Tous trois sont également éligibles à une place en cas de sacre continental, alors que les quarts de finale se profilent à l’horizon.

Jeonbuk affronte Ulsan dans un quart de finale 100% coréen (les 5 et 12 mars) et présente un léger avantage au classement. Une victoire lui garantirait donc la qualification.

À l’inverse, Ulsan doit se défaire de Jeonbuk et accumuler trois points supplémentaires en demi-finales pour espérer se qualifier. Toutefois, si Al Hilal, qui affronte Al Ittihad les 5 et 12 mars, remporte cette édition, une place additionnelle se libèrerait par la voie du classement, ce qui pourrait permettre aux deux clubs précédemment cités de se rendre aux États-Unis. Bien qu’il soit mathématiquement possible pour Al Nassr de se qualifier, son sort dépend d’une victoire d’Al Hilal en finale, d’une élimination d’Ulsan par Jeonbuk et du gain de huit points supplémentaires pour dépasser Ulsan. Al Nassr, qui retrouve Al Ain (UAE) les 4 et 11 mars, peut potentiellement arracher son billet pour la phase finale si Uslan élimine Jeonbuk avec un minimum de points, avant d’être stoppé en demi-finales. Il lui resterait encore à engranger suffisamment de points pour devancer Ulsan.

Afrique (CAF)

L’Afrique enverra quatre représentants en Coupe du Monde des Clubs. Deux d’entre eux sont déjà connus.

Al Ahly (EGY), vainqueur de la Ligue des Champions de la CAF 2020/21 et 2022/23, a assuré sa place. Il en est de même pour le Wydad, lauréat de l’édition 2021/22.

Le vainqueur de l’édition en cours, dont la phase de groupes arrivera à son terme les 1er et 2 mars, obtiendra la troisième place et la meilleure équipe au classement prendra la quatrième.

Les Mamelodi Sundowns (RSA) et l’Espérance Sportive de Tunis (TUN) sont les deux seules équipes à pouvoir se qualifier par ce biais. Cet espoir ne leur sera toutefois permis qu’en cas de nouveau sacre d’Al Ahly ou du Wydad.

Les regards seront donc braqués sur l’Afrique samedi soir. En cas de succès d’Al Hilal (SDN) sur l’Espérance Sportive de Tunis à l’extérieur, les Sundowns seraient assurés d’être du voyage.

Amérique du Nord, centrale et Caraïbes (Concacaf)

La Concacaf compte quatre places et une place supplémentaire réservée à une équipe des États-Unis, en tant que pays hôte. Monterrey (MEX), les Seattle Sounders (USA) et le Club León (MEX) sont déjà qualifiés après avoir remporté la Coupe des Champions de la Concacaf, respectivement en 2021, 2022 et 2023. Le quatrième strapontin reviendra au vainqueur de la Coupe des Champions 2024.

La compétition achève son premier tour, les derniers matches ayant lieu les 27 et 29 février. Monterrey étant encore présent en Coupe des Champions de cette année, quatre clubs ont la possibilité de se qualifier par la voie du classement : Philadelphia Union (USA), Columbus Crew (USA), la Liga Deportiva Alajuelense (CRC) et New England Revolution (USA).

Amérique du Sud (CONMEBOL)

Six places sont attribuées à l’Amérique du Sud pour la Coupe du Monde des Clubs, mais les Brésiliens ont déjà fait main basse sur les trois premières.

Les trois derniers vainqueurs de la Copa Libertadores de la CONMEBOL seront présents aux États-Unis : Palmeiras (2021), Flamengo (2022) et Fluminense (2023).

Une autre place reviendra au vainqueur de la Libertadores 2024, dont la phase de qualification est en cours (les matches retour du deuxième tour ont lieu les 27 et 29 février). Les deux dernières seront attribuées en fonction du classement.

Pour l’instant, Boca Juniors (ARG), River Plate (ARG) et Olimpia (PAR) sont considérés comme favoris, mais ce scénario peut encore évoluer ; en effet, la Libertadores vient tout juste de commencer.

Océanie (OFC)

Auckland City (NZL) a décroché l’unique place de représentant de l’Océanie en menant très largement au classement OFC. Le club a remporté les deux dernières éditions de la Ligue des Champions de l’OFC et s’est qualifié pour les matches à élimination directe de l’édition de 2024..

Pays hôte