Un tournoi historique marqué par le triomphe portugais

Le Portugal s’impose au terme d’un parcours impressionnant

Le Japon et l’Espagne complètent le podium

La Bolivie crée la surprise dans une compétition riche en buts

Le Tournoi de Futsal féminin des Jeux Olympiques de la Jeunesse, Buenos Aires 2018 constituait une première à double titre car il marque les débuts de la discipline sur la scène olympique et constitue la première compétition de futsal féminine organisée par la FIFA. Le Portugal entre donc dans l’histoire en décrochant la médaille d’or, de même que le Japon et l’Espagne en s’adjugeant respectivement l’argent et le bronze. Les trois équipes médaillées ainsi que la Bolivie et la Thaïlande sont apparues un cran au-dessus des cinq autres sélections engagées dans la compétition. Présenté comme l’un des favoris dans la course à l’or, le Portugal n’a pas failli à sa réputation, comme en témoignent ses performances impressionnantes. Les Portugaises ont remporté leurs six matches, inscrit 57 buts (soit une moyenne de 9,5 buts par match, 0,08 de plus que la moyenne du tournoi). Impériales en défense, elles ont conservé leurs cages inviolées à trois reprises, signant par la même occasion un nouvel exploit.