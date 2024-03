Développement des compétences en Afrique : l’autonomisation des femmes à l’honneur

Séminaire pour renforcer les capacités de ses Associations embres en matière de football féminin

Au programme : planification stratégique, leadership, communication, marketing...

"Il est important de pouvoir rencontrer des personnes qui travaillent sur le terrain"

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™ a permis à tout un chacun de constater que le football féminin n’a cessé de progresser en Afrique. Un nouveau palier a en effet été franchi en Australie et Nouvelle-Zélande puisque pour la toute première fois, trois équipes africaines, à savoir le Nigeria, l’Afrique du Sud et le Maroc, se sont qualifiées pour les huitièmes de finale. Lancée en septembre 2020, la Ligue des Champions féminine de la CAF a de son côté constitué une autre grande avancée.

Bien décidée à optimiser le développement du football féminin en Afrique et à pérenniser sa progression, la CAF a récemment organisé, avec le soutien de la FIFA, un séminaire destiné à renforcer la performance opérationnelle de ses associations membres.

"En 2019, nous avons mis en place la première édition de ce séminaire. Depuis, il y a eu des progrès significatifs dans le football féminin en Afrique", a déclaré Meskerem Goshime, cheffe de la division du Football féminin de la CAF, lors de son allocution de bienvenue. "Ce séminaire nous a donné l'occasion de réfléchir à ces changements et de discuter de la manière de maintenir cet élan et d’atteindre une plus grande compétitivité au niveau mondial, ce qui est l’objectif de la CAF."

Le séminaire de quatre jours a permis aux représentantes du football féminin (à savoir des membres de la commission du football féminin et des responsables du développement) de se pencher sur les dernières tendances observées au niveau mondial. Thuba Sibanda et Simon Toselli, deux experts de la FIFA, ont abordé divers sujets tels que la planification stratégique, le leadership, la communication, le marketing, la protection et la prévention ainsi que l’octroi de licences aux clubs. Ils ont également présenté la série de programmes de développement de la FIFA, lesquels contribuent également au renforcement des capacités des femmes impliquées dans le football et à leur autonomisation. "C’était très intéressant et j’ai énormément appris. Mais ce que j’ai le plus apprécié, c’est de rencontrer d’autres personnes. En échangeant avec les autres participantes, j’ai remarqué qu’on était confrontées au même type de problématiques. Mais c’était aussi l’occasion de voir comment chaque personne répond à ces problématiques en fonction des spécificités liées à son environnement", a expliqué Blandina Mdebwe, responsable du football féminin à la Fédération Malawite de Football (FAM) depuis juillet 2023.

Stratégie FIFA pour le Football Féminin 02:20

L’an passé, le Malawi a remporté le Championnat féminin de la COSAFA organisé en Afrique du Sud. Ce sacre obtenu aux dépens de la Zambie (2-1), qualifiée pour la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA, traduit la nette progression de la sélection malawite. Cette dernière bénéficie notamment de la modernisation du centre technique de Blantyre, rendue possible grâce à des fonds du programme Forward de la FIFA.

"C’est la preuve que le talent est là. Ce qu’il faut désormais, c’est organiser et soutenir le football féminin", a affirmé Mdebwe.

La dirigeante a déjà réfléchi aux prochaines étapes qui permettront au football féminin de franchir un nouveau cap dans son pays. "Tout d’abord, nous devons trouver un sponsor pour notre championnat. Ensuite, nous devons mettre en place un calendrier cohérent inspiré de celui des hommes avec une date de début et de fin de championnat, ainsi qu’une trêve définie. Enfin, je pense qu’il faut une marque spécifique, avec un logo, un slogan ou tout autre élément qui permette de savoir qu'il s’agit de football féminin."

Pour y parvenir, la FAM pourra notamment compter sur le soutien de la FIFA à travers ses programmes de développement du football féminin. Le Malawi a en effet demandé à prendre part à cinq des huit programmes proposés, à savoir : Stratégie pour le football féminin, Campagne de promotion du football féminin, Développement du championnat, Octroi de licences aux clubs et Renforcement des capacités. Sélectionneuse de l’équipe nationale féminine U-20 du Malawi, Maggie Chombo Sadik fait partie des vingt femmes issues des quatre coins du monde ayant participé à la toute dernière édition de l’Initiative de mentorat pour entraîneures de la FIFA, une initiative qui s’étend sur 18 mois. "Je suis impatiente de voir quels seront les prochains thèmes abordés et comment nous pourrons les intégrer à nos activités. Quelle sera la stratégie choisie, quelles seront les solutions adoptées pour la mettre en œuvre et comment faire en sorte qu’elle coïncide avec l’approche adoptée par le président", a poursuivi Mdebwe.

C’était fantastique. Des représentants de l’Ouganda, du Kenya, du Botswana, de la Namibie et du Maroc étaient présents et nous ont parlé des initiatives mises en place pour développer le football féminin au sein de leur fédération. Blandina Mdebwe Responsable du football féminin

La Fédération Rwandaise de Football Association (FERWAFA) se concentre elle aussi sur la mise en place de sa stratégie pour le football féminin, conçue en collaboration avec la FIFA. Présente lors du séminaire, la responsable du développement du football féminin de la FERWAFA, Anne Mbonimba, estime également que le fait de pouvoir développer son réseau est un aspect essentiel.

"J’ai pu rencontrer des collègues venus de différents pays et nous avons échangé des idées concernant le football féminin ou notre travail au jour le jour", a-t-elle précisé. "J’ai appris à gérer les problèmes auxquelles je peux être confrontée en tant que dirigeante et à établir un plan d’actions. Les formateurs nous ont donné des clés pour nous permettre d’être plus efficaces."