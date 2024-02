Les FIFA Legends défient les ouvriers dans un stade de Qatar 2022

Devant plus de 5 400 amis et collègues, 24 ouvriers ayant contribué à l'exécution de projets clés de la Coupe du Monde de la FIFA™ sous la supervision du Comité Suprême pour la Livraison et l'Héritage (SC) ont vécu une expérience exceptionnelle quand ils ont foulé la pelouse de l'Al Thumama Stadium de Doha pour jouer contre et aux côtés de FIFA Legends. Les ouvriers faisaient partie des équipes impliquées dans la réalisation des huit stades ultramodernes et des 42 sites d'entraînement. Ils ont été choisis en fonction de leur passion pour le ballon rond, de leur engagement dans les programmes de football locaux et de leur participation passée à la Coupe des Travailleurs, un tournoi annuel organisé par le SC et la Fédération du Qatar de football pour toutes les personnes travaillant dans le pays.