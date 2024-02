La légende de la Coupe du Monde vue par ses plus grands conteurs

Une cérémonie spéciale a donc été organisée en collaboration avec l'AIPS (Association Internationale de la Presse Sportive) pour les quelque 80 reporters et photographes concernés. Ces grands professionnels ont été remerciés du sérieux, de l’expertise et de l’expérience dont ils sont les garants, tant au sein de leur corporation que vis-à-vis du football. Tous ont su retranscrire avec brio les émotions d'un tournoi qui fait rêver les supporters du monde entier.

Visage bien connu des téléspectateurs brésiliens, Galvao Bueno voit dans cette reconnaissance "une caresse pour l’âme". Croiser Pelé suffirait déjà au bonheur de la plupart des amateurs de football. Bueno, lui, a carrément embrassé le plus grand joueur de tous les temps lors de la victoire du Brésil, en finale d’États-Unis 1994. "La Coupe du Monde 1994 est sans doute celle qui m’est la plus chère", confie le journaliste, qui n’a manqué aucun rendez-vous depuis 1974. "Le Brésil n’avait plus soulevé le trophée depuis 24 ans. J’avais avec moi Pelé et Arnaldo Cezar Coelho, qui avait arbitré la finale d’Espagne 1982 et qui a travaillé à mes côtés pendant 30 ans."