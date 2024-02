La FIFA et l'AIPS rendent hommage aux journalistes ayant couvert huit Coupes du Monde et plus

La Coupe du Monde de la FIFA 2022™ se déroulant dans une seule ville, Doha, l’occasion était belle de réunir ces personnalités. Toutes ont ainsi pu assister à l’événement et recevoir leur prix (une réplique miniature du trophée de la Coupe du Monde) des mains du double champion du monde Ronaldo, l’un des plus grands attaquants de tous les temps. Finaliste malheureux en 1998, le Brésilien est le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde avec 15 réalisations en 19 matches, répartis sur trois éditions.

Hartmut Scherzer se souvient qu’en 1966, il n’était pas rare d’interviewer les joueurs directement dans les vestiaires, après les matches. "De nos jours, ça semble inimaginable. À l’issue de la finale, je me suis glissé dans le vestiaire pour parler à Franz Beckenbauer. Il avait à peine 20 ans et il était très timide. Je lui ai demandé comment s’était passé sa finale et il m’a répondu : ‘Je devais surveiller Bobby Charlton et je pense que je m’en suis bien sorti. Ça n’était pas évident car Charlton est vraiment un très grand joueur’. C’était la première fois que nous échangions quelques mots."