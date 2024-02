Hommage à Andreas Brehme : 1960 - 2024

"Und, was gibt er? Er gibt Elfmeter!" Und noch mal: "Er! Gibt! Elfmeter!" ("Alors, qu'est-ce qu'il donne ? Il donne un penalty !" Et encore une fois : "Il ! donne ! Penalty !")

Ces mots sont ceux du commentateur Gerd Rubenbauer lors la finale de la Coupe du Monde De la FIFA 1990™. Juste avant la fin du match entre l'Allemagne et l'Argentine, Rudi Völler s'était faufilé dans la surface de réparation et obtenu le fameux penalty.

C'est Andreas Brehme qui s'était alors présenté pour le convertir et devenir à jamais l'auteur du but de la victoire 1-0, synonyme de troisième titre mondial pour la Mannschaft .

Le natif de Hambourg a également porté le maillot du Bayern Munich, de l'Inter Milan et du Real Saragosse. L'ancien défenseur latéral a aussi été sacré champion d'Allemagne avec le Bayern et d'Italie avec l'Inter, avec qui il a aussi remporté la Coupe de l'UEFA en 1991. En sélection, il a disputé 86 matches internationaux (huit buts).

"Il restera à jamais dans le coeur des supporters allemands comme l'homme providentiel de la Coupe du Monde de la FIFA 1990, et au delà de ça on se souviendra de lui pour sa personnalité si unique qui faisait qu'il était aimé par de nombreux amoureux du ballon rond à travers le monde. Je me souviens de ses performances exceptionnelles avec sa sélection mais aussi en club avec notamment Kaiserslautern et l'Inter."

"C'était une grande figure du football mondial et une de mes idoles. On se rappellera longtemps de son talent, de sa détermination et de son esprit sportif. Ses contributions au football, en tant que joueur et entraîneur, ont marqué notre sport et sa carrière continuera d’inspirer les futures générations de footballeurs. Son souvenir restera gravé dans le cœur des fans du monde entier, nous rappelant les moments qui rendent notre beau jeu inoubliable. Mes sincères condoléances à sa famille, ses amis, ses anciens coéquipiers et tous ceux qui l'ont connu. Repose en paix."