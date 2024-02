La première édition - 2022

Dans le module n°4, les 35 anciennes internationales et anciens internationaux ont enfin pu se rencontrer au siège de la FIFA à Zurich. Dans ce module axé sur la notion de stratégie, les participantes et participants ont appris à mobiliser leur esprit critique et à utiliser des outils efficaces pour concevoir et mettre en œuvre un plan stratégique concret. Lors de ces quatre jours de formation intensive, ils ont également disputé un petit match et visité le FIFA Museum, où ils ont assisté à un débat sur les reconversions.