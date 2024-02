The Next 90

Utilisant une approche pluridisciplinaire (droit, sociologie, histoire et administration), le CIES propose des travaux de recherche et d'enseignement au monde du sport. Depuis sa création, le CIES s'est efforcé d'être un pont entre les mondes de la recherche, de l'éducation et des organisations sportives. Il encourage l'échange de connaissances et d'expériences entre différents groupes d'intérêt de l'académie et de l'industrie sportive internationale. Grâce à son réseau international d'universités et d'experts, le CIES soutient et réalise des projets de recherche et d'enseignement à travers le monde.