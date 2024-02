L’Australie recherche les stars de demain et dévoile son Programme de développement des talents

En s’appuyant sur l’expertise technique de la FIFA, l’Australie a créé son nouveau Programme de développement des talents

Ce programme de détection innovant vise à dénicher les nouveaux Sam Kerr ou Matt Ryan

Une organisation sur mesure qui prend en compte la répartition de la population australienne sur le territoire

Cette semaine, la Fédération Australienne de football a lancé le Programme de développement des talents du football australien, de concert avec le département technique de la FIFA. Centré sur la détection et le développement des talents complète et à grande portée, il se veut ambitieux dans sa portée comme dans son efficacité.

Ce projet a été conçu sur mesure, en gardant en tête des questions essentielles comme la répartition de la population australienne ou encore la nécessité de tendre vers un équilibre numérique entre la population de joueurs et de joueuses. Le Programme de développement des talents a été testé et, les résultats étant positifs, il sera intégralement mis en œuvre au cours des trois prochaines années.

Six mois après la finale de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2023™ et au vu de l’ambition affichée de la Fédération Australienne de Football pour son équipe nationale féminine, l’annonce faite à la Home of the Matildas a été accueillie avec enthousiasme.

"Le lancement et la mise en œuvre de notre Programme de développement des talents mettent en évidence notre volonté de répondre aux normes internationales en matière de développement des talents. Ils soulignent aussi notre désir d’excellence sur la scène mondiale", affirme James Johnson, directeur général de la Fédération Australienne de football.

Démarré en 2020 sous la supervision d’Arsène Wenger, directeur du Développement du football mondial, le Programme de développement des talents de la FIFA vise à aider les associations membres à atteindre leur plein potentiel en garantissant la détection et le développement de chaque talent. Né de la volonté de la FIFA de faire croître le développement de talents de manière globale, ce programme contribuera à accompagner la montée en puissance des équipes nationales à travers le monde, chez les hommes comme les femmes. Les résultats de l’attention portée par la FIFA au développement du football sont déjà visibles. Selon Gianni Infantino, le Président de la FIFA, la récente Coupe du Monde Féminine a causé une "profonde transformation" en raison du succès du tournoi auprès du public, mais aussi de par la fulgurante évolution du niveau de jeu. La récente Coupe d’Asie – dont l’Australie a atteint les quarts de finale – a confirmé le développement récent et rapide du football dans le plus grand continent du monde.

L’analyse de l’écosystème de la FIFA propose des recommandations à la Fédération Australienne de Football dans de nombreux domaines : amélioration de la détection et promotion d’opportunités pour les talents, efficacité dans la gestion des données, perfectionnement du suivi des joueurs ou encore optimisation des efforts de détection dans les milieux ruraux.

"Le Projet de détection de talents de la fédération australienne est une initiative innovante, qui permettra de repérer des talents dans tout le pays", a affirmé April Heinrichs à Mellbourne cette semaine, en sa qualité de spécialiste haute performance de la FIFA. Heinrichs est entrée dans la légende en remportant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ en 1991 en tant que joueuse puis le Tournoi Olympique de Football féminin 2004 comme entraîneure.

"Ce projet ouvrira un dialogue dans le pays sur ce que l’on peut attendre d’un joueur de calibre national dans chaque tranche d’âge. L’approche de la Fédération Australienne de football est une première – un processus global et inclusif, offrant un suivi des meilleurs talents tout en impliquant davantage d’entraîneurs", continue Heinrichs.

"Le projet de la fédération australienne crée un lien direct entre la détection et les sélections de jeunes. Le soir même du lancement du projet, une jeune joueuse a été convoquée pour un stage d'entraînement U-17 en tant que joker, en raison d’une blessure. Il s’avère que c’est une des plus jeunes joueuses à avoir été invitée à un match du Programme de développement des talents et elle va maintenant participer à son premier stage avec l’équipe nationale."

Une attention particulière à la détection dans les zones rurales est nécessaire en Australie où une proportion significative de la population est disséminée sur un vaste territoire et souvent coupée des principaux pôles que sont les capitales des États.

"Historiquement, les joueurs repérés par les sélections de jeunes viennent des grandes métropoles, où ils ont déjà intégré les de A-League ou un programme de formation", explique Ernie Merrick, directeur de la division du football féminin de la Fédération Australienne.

"Cette approche de la détection de talents a souvent empêché les joueurs évoluant au niveau régional, ou n’ayant pas accès à un parcours d’élite, d’apparaître sur le radar des équipes nationales."

"Pour garantir le succès de nos sélections de jeunes et de nos équipes nationales au niveau continental et mondial, il est capital de détecter et de développer les meilleurs joueurs de toute l’Australie et de ne laisser personne de côté", ajoute Merrick, qui possède une vaste expérience d’entraîneur, des centres de formation aux équipes nationales en jeunes, en passant par la conquête de la A-League avec Melbourne Victory.

Les défis géographiques ne sont pas un obstacle insurmontable en Australie. Cette grande nation sportive peut se targuer d’organiser de nombreuses compétitions, ne serait-ce que dans la région de Sidney, en plus de compter plus d’une vingtaine d’équipes de haut niveau dans de nombreux sports.

Le nombre de joueuses a augmenté de 30 pour cent dans le New South Wales, le plus grand État du pays, ce qui renforce l’importance de la détection de joueurs.

Rae Dower, directrice technique de la division féminine du football australien et entraîneure des U-17 féminines a également la conviction que le Programme de développement des talents arrive au meilleur moment, au lendemain d’une Coupe du Monde Féminine très réussie.

L'Australie est toujours sous en pleine 'Matildas mania' suite à l'événement sportif féminin le plus réussi de la planète Rae Dower Directrice technique à Football Australia

"L'Australie est toujours sous en pleine 'Matildas mania' suite à l'événement sportif féminin le plus réussi de la planète, et en conséquence, plus de filles et de garçons veulent jouer au football," déclare Dower, qui a par ailleurs participé au programme inaugural de mentorat des entraîneures de la FIFA ainsi qu'à la mise en œuvre du programme de développement des formateurs de la FIFA en Australie il y a deux ans.

"Les inscriptions pour cette saison à venir explosent avec des clubs à travers le pays qui débordent. Avec plus de joueurs et de joueuses que jamais, il est important que nous travaillions de manière stratégique pour identifier, encourager et développer la prochaine génération."

"Il est primordial que chaque fille ou garçon qui veut être une Matilda ou un Socceroo ait la même opportunité de suivre leurs rêves et d'atteindre leur potentiel. Avec le personnel de Football Australie collaborant avec les fédérations membres des États et des territoires, nous pouvons organiser davantage de matchs de développement de talents à travers le pays et avoir plus de regards, plus souvent, à la recherche de talents."

La détection de talents basée sur les données est l’un des outils utilisés par la Fédération Australienne de Football. Le formulaire de détection de talents permettra à des entraîneurs accrédités et certifiés d’effectuer des évaluations techniques lors de matches entre clubs ou lors de stages de détection régionaux ou nationaux. Le Programme de développement des talents australien s’appuie en outre sur l’organisation fréquente de matches dans chaque État et chaque territoire. "Le choix de la Fédération Australienne de football d’intégrer l’expertise technique de la FIFA afin de développer sa stratégie montre notre commun engagement envers la croissance et le développement des prochaines générations de talents du football australien", ajoute Steven Martens, directeur du Développement du football mondial de la FIFA. "En élargissant notre champ de vision aux zones rurales, nous visons à garantir que chaque talent en devenir – quelle que soit sa situation géographique – aura la possibilité d’être détecté et accompagné."

Ulf Schott, Responsable haute performance à la FIFA, est du même avis. "C'est fantastique de voir comment Football Australia, en étroite collaboration avec la FIFA, a développé un plan innovant pour identifier et nourrir les talents encore plus efficacement. Cette approche contribuera sans aucun doute à renforcer et à enrichir le développement futur du football au niveau international", a-t-il conclu.

