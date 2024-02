Football for Schools accompagne le Moyen-Orient dans sa mutation

Football for Schools lancé au Koweït, au Bahreïn et à Oman

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 a eu un fort impact pour les pays de la région

Fort engouement féminin du côté enseignants comme de celui des élèves

Si la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a donné des ailes au Qatar, pays hôte, en témoigne son récent sacre en Coupe d’Asie de l’AFC, c’est toute une région qui se partage bel et bien le formidable héritage laissé par l’épreuve reine. Car l’impact de cette Coupe du Monde a bel et bien été bénéfique pour tout le Moyen-Orient autant sur l’aspect sportif que social : les journées de lancement du programme Football for Schools au Koweït, au Bahreïn puis à Oman, en ce mois de février, en ont encore apporté la preuve.

Par le passé, pour des raisons essentiellement culturelles, le football ne se conjuguait presque exclusivement qu’au masculin dans la région. Il y a encore quelques années, il y aurait été difficilement concevable d’imaginer que des femmes aient vocation à transmettre les bases de ce sport à des enfants. Mais les temps et les mentalités ont changé. Et c’est de cette évolution que F4S a été à la fois spectateur et acteur ces dernières semaines.

Déjà implanté dans plus de la moitié des Associations Membres de la FIFA, Football for Schools a justement vocation à rendre la pratique du football plus accessible à tous, en particulier aux jeunes filles, tout en renforçant le système éducatif à travers les valeurs du sport. La mise en oeuvre du programme dans chaque pays se compose notamment d’un séminaire de formation de deux jours réservé aux éducateurs, et d’une journée de lancement à laquelle se joignent les élèves, cibles du projet. Et que ce soit au Koweït, au Bahreïn ou à Oman, tant les femmes - côté enseignants - que les filles - côté élèves - ont répondu présent.

"C’est une grande fierté de prendre part à cette initiative qui promeut avant tout l'inclusion, l'esprit sportif et l'amour du sport", se réjouit Mme Mais, enseignante au Koweït. "En tant que professeure d’éducation physique, ce programme permet d'acquérir des techniques et des stratégies d'enseignement innovantes, de sorte que les élèves se sentent davantage impliquées."

"Au-delà des compétences footballistiques, Football for Schools leur offre un environnement solidaire et inclusif où chaque enfant se sent valorisé et responsabilisé", poursuit-elle. "Être témoin de l'enthousiasme et de la passion des enfants qui apprennent et grandissent grâce à ce programme me comble et me motive à continuer à essayer de les faire progresser dans leur vie".

Au total, 38 femmes - 19 au Koweït, 10 au Bahreïn, 9 à Oman - ont participé à ces journées de formation et sont ainsi devenues des "ambassadrices Football for Schools" comme aime les appeler Fatimata Sidibe, directrice du programme. Des "ambassadrices", car ces femmes - tout comme leurs collègues masculins présents - seront amenées à incarner Football for Schools et à former à leur tour d’autres professeur(e)s à cette méthodologie.

Si les femmes représentaient plus d’un tiers du contingent des éducateurs, filles et garçons étaient à part égale parmi les élèves au Bahreïn et à Oman pour les journées de lancement. Seul un contre-temps dans le planning scolaire a empêché le nombre d’élèves d’être à l’équilibre au Koweït.

"Ce programme va bénéficier à tous les enfants koweitiens“, insiste Mme Hissa, qui a également suivi la formation pilotée par Antonio Buenaño Sánchez, manager à Football for Schools, “Il va permettre de leur apprendre le football, ou des les perfectionner à ce sport, d’une manière à la fois ludique et compétitive“, poursuit-elle, sachant qu’il a été décidé, au Koweït que le F4S s’imbriquerait avec le Programme des Talents de la FIFA, selon une stratégie mise en place récemment par la Fédération Koweitienne de Football appelée "Vision 2030".

Coacher ça induit des défis, surtout en tant que femme dans ce domaine, mais c'est à travers ces défis que j'ai le plus progressé. J'ai appris l'importance de la patience, de la communication et de l'adaptabilité Rouba Hafed Professeure d'éducation physique et coach de football au Bahreïn

Et d’ajouter : "J’encourage vivement les parents, les enseignants et les éducateurs à enseigner le football à leurs enfants par le biais de ce programme et de son application. En plus de les faire progresser balle au pied, Football for Schools leur permet d'acquérir de nombreuses compétences qui leur seront utiles dans leur vie de tous les jours. En tant que professeure, non seulement il améliore mes aptitudes pédagogiques, mais il apporte aussi de la bonne humeur et de l'enthousiasme aux enfants avec lesquels je travaille."