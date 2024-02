De chaleureux rendez-vous pour les FIFA Legends

Zico, Sávio, et Mikaël Silvestre ont rencontré les patients de l'hôpital pour enfants

Laura Georges et Christian Karembeu ont visité l'orphelinat Lalla Meriem de Rabat

"Le Football unit le monde". La Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Maroc 2022 en a encore été la preuve, si l’on se fie à la formidable ambiance qui a régné tout au long de la compétition. Et s’il fallait s’en persuader, des FIFA Legends l’ont encore démontré ces 10 et 11 février, avant la finale Real Madrid - Al Hilal qui se déroulera à Rabat, au Stade Moulay Abdellah, ce samedi à 20h00 (CET).

L’ex Lion de l’Atlas Houssine Kharja, l’ancienne internationale française Laura Georges, et le champion du monde 1998 Christian Karembeu se sont ainsi rendus à l’Orphelinat Lalla Meriem, localisé en plein cœur de la capitale marocaine. Inauguré en 2021 par son Altesse Royale la Princesse Lalla Amina, cet établissement est un centre d'accueil affilié à la Ligue Marocaine pour la Protection de l'Enfance, laquelle assure depuis 1954 la prise en charge d’enfants abandonnés, certains atteints de handicap physique ou mental.

Si le quotidien n’est pas toujours rose pour ces enfants en difficulté, le trio de champions a partagé un moment de douceur et de légèreté avec eux. Cadeaux, câlins, dessins, jeux, et football, bien entendu, étaient au menu de la visite de cet orphelinat, qui s’est fixé pour objectif d'améliorer les conditions de vie et de soins de ses pensionnaires. Pari pleinement réussi ce samedi.