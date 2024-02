Geremi : "Le football est une sorte de religion qui rassemble tout le monde"

"Cela apporte juste de la joie et du bonheur. Pour moi, footballeur, c'est le meilleur métier du monde" Nous vivons une époque incertaine, marquée par des conflits et des crises mondiales. Le monde est divisé. La Coupe du Monde de la FIFA, grâce au pouvoir du football, rassemblera les gens pour qu'ils traversent les frontières, s'unissent et fassent la fête ensemble.

Football Unites the World | Geremi 03:10

Football Unites the World est un mouvement mondial visant à inspirer, unir et développer par le biais du football.

La FIFA Legend Geremi Njitap le sait, lui qui a fait rêver tout un pays pendant les 14 ans où il a porté le maillot du Cameroun. Alors que Qatar 2022™ bat son plein, il ouvre une boîte à souvenirs remplie de trophées et de grands moments.

Même si son palmarès comprend, entre autres, deux Coupes d’Afrique des Nations, une médaille d’or olympique, ou deux Ligues des champions de l’UEFA, la Coupe du Monde de la FIFA occupe une place à part dans son cœur.

Car avant de faire vibrer lui-même tout le Cameroun, il avait des étoiles dans les yeux en voyant les Lions Indomptables faire des miracles lors d’Italie 1990. "J'avais 12 ans. C'était la première fois qu'une équipe africaine se qualifiait pour les quarts de finale. Pour nous, c’est un si bon souvenir !", confie l’ancien latéral droit du Real Madrid et Chelsea. "Nous étions jeunes et après chaque match, tout le monde courait dans la rue. C'était inoubliable." Cette année-là, chaque match est aussi une occasion d’admirer celui qui allait devenir une légende du football africain et mondial. "À cette époque, tout le monde s'identifiait à Roger Milla et à ce qu'il faisait", poursuit l’ancien international aux 118 sélections. "Quand j'ai commencé ma carrière et que j'allais faire des essais dans des clubs, je disais à mes coéquipiers : ‘Je suis le frère de Roger Milla’", raconte Geremi en riant. "C'est l'impact de la Coupe du Monde et des performances d'un joueur qui y participe."

Italie 1990 : Quand les Lions sont devenus indomptables