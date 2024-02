Pas de fleur pour les soeurs Flores

Elles ont les mêmes yeux, les cheveux frisés et ont étudié toutes les deux la médecine à l'Université de Notre-Dame. Elles fêtent leur anniversaire le 31 janvier et sont inséparables depuis leur naissance. Malgré tous ces points communs, il est très facile de distinguer les jumelles Flores : Sabrina joue sous les couleurs des États-Unis, tandis que Mónica porte le maillot du Mexique.

"C'est spécial", concède d'entrée la Mexicaine, avant d'ajouter : "Ça nous est déjà arrivé une fois de jouer l'une contre l'autre. C'était il y a près d'un an, à l'occasion des qualifications de la CONCACAF. C'est assez curieux que ça se reproduise, mais ce n'est pas important. Personnellement, je vais me donner à fond comme d'habitude, sans me soucier du reste. Je vais simplement aborder ce match comme un autre défi à relever. Sincèrement, je ne me préoccupe pas de l'adversaire", affirme la solide défenseuse, capable de faire la part des choses entre famille et objectifs sportifs.