La mascotte, les logos et la vente de billets présentés à Bucaramanga

La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 2016 approche à grands pas, comme en témoigne l'événement qui s'est déroulé le mardi 19 avril à l'Auditorio Reynaldo Orduz del Parque del Agua de Bucaramanga, où ont été présentés la mascotte officielle, les logos des villes hôtes et la première phase de la vente de billets, en vue du tournoi qui se déroulera du 10 septembre au 1er octobre prochain.

"C'est avec un réel plaisir et un véritable honneur d'être présents à cet endroit magnifique, entourés par la nature, pour le premier grand événement que la ville de Bucaramanga accueille dans son compte à rebours pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA. Aujourd'hui, nous sommes exactement à 143 jours de cet événement", a confié en guise de bienvenue Ramón Jesurún, Président de la Fédération colombienne de football, après quoi l'hymne national colombien a marqué le début du programme.

Étaient notamment présents Rodolfo Hernández Suárez, Maire de Bucaramanga, Didier Tavarez, Gouverneur de Santander, Jaime Yarza, Chef des événements de la FIFA, Andrés Botero, Directeur de Coldeportes, et Iván Novella, Directeur du Comité Organisateur Local.

"Laissez-nous vous accueillir, et toutes les équipes nationales et leurs délégations, venues de divers endroits du monde jusqu'à notre terre, seront accueillies à bras ouverts. A partir d'aujourd'hui vous êtes tous des 'Santandereanos" (habitants de Santander) comme chacun de nous, car celui qui foule la terre de Santander est de Santander", a assuré le Gouverneur Tavera. Quelque 150 invités et 40 représentants de la presse nationale et internationale l'ont écouté attentivement.

Le logo de Bucaramanga a justement été le premier à être présenté au public, par le biais d'une vidéo avec des images de la ville, accompagnée par une musique typique de la région. La même chose a eu lieu avec les logos de Cali et de Medellín, respectivement. Les trois villes se répartiront l'accueil des 24 sélections et des 52 matches de la compétition.

Début de la vente de billetsLa projection du calendrier des matches sur le grand écran de la scène a ensuite cédé la place à l'un des moments les plus importants de l'événement, à savoir le coup d'envoi de la vente de billets. Durant la première phase, les supporters vont pouvoir acheter un abonnement ou un pack ville, qui consiste en un billet de la catégorie choisie qui permet d'assister à tous les matches qui se dérouleront dans une ville même hôte. La cerise sur le gâteau ? Une incitation sous la forme d'un prix réduit de 30 %.

"D'un point de vue personnel, je veux vraiment inviter tous les fans à venir aux matches de Coupe du Monde", a ajouté Yarza. "Même si nous ne connaissons toujours pas toutes les équipes qualifiées, nous pouvons déjà promettre une grande compétition. En plus des grandes puissances comme le Brésil, l'Espagne, l'Italie, la Russie et l'Iran, nous aurons également l'Azerbaïdjan, un débutant dans ce tournoi, et le Viêt-Nam, un pays qui ne s'est jamais qualifié pour une compétition de la FIFA auparavant. Le niveau de jeu sera très élevé, et ceux qui fréquenteront les stades seront très impressionnés".

La deuxième phase commencera le 20 mai, soit le lendemain du tirage au sort officiel qui aura lieu à Medellín. À partir de cette date, les spectateurs pourront acheter des billets individuels pour chacun des matches, au prix normal. Les détenteurs d'une carte Visa, la carte préférée pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Colombie 2016, seront privilégiés. La période exclusive de vente pour les détenteurs de cartes Visa durera jusqu'au 3 juin et inclura une réduction de 20 % sur les abonnements ou packs ville.

À partir du 3 juin, commencera la troisième et ultime phase de vente. Les packs ville ne seront alors plus disponibles, mais tous les supporters pourront acheter des billets individuels avec n'importe quel moyen de paiement. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page de la billetterie.

Un ours à lunettes ! Le moment le plus attendu est arrivé vers la fin de l'événement : bruits de la forêt et de pas, empreintes sur le mur : la scène était prête pour l'arrivée de la mascotte officielle du tournoi, un amusant ours à lunettes affublé du maillot de la Colombie.

Ce type d'ours est l'un des animaux les plus emblématiques de la région. Il fait partie des symboles des Parcs Nationaux Naturels de Colombie, entité chargée de la préservation de la biodiversité dans ces zones. L'ours fait par ailleurs partie du patrimoine vivant du pays.

Cette mascotte est active, adore le sport et n'est pas maladroite avec un ballon. Jouer au foot lui procure visiblement beaucoup de plaisir. L'ours est sympathique, intelligent et talentueux, autant de qualités qui font de lui un ambassadeur parfait pour le tournoi et la dynamique du futsal en général.