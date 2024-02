La Copa América et l’EURO au menu du FIFA Predictor

Les fans de football seront aux anges, ces prochaines semaines, avec des grands matches à profusion, presque 24h/24, alors que s’enchaîneront, sur trois continents, la Coupe de l’OFC, la Copa América Centenario 2016 et l’UEFA EURO 2016.

La Coupe de l’OFC s’achèvera le 11 juin, tandis que la Copa América et l’EURO auront lieu respectivement du 3 au 26 juin et du 10 juin au 10 juillet. Les champions d’Océanie et d’Europe participeront à la Coupe des Confédérations de la FIFA, Russie 2017, pour laquelle le Chili a déjà décroché son billet en remportant la Copa América 2015.