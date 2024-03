La FIFA publie son Rapport 2023 sur le football professionnel

Il décrit en détail l’état du football masculin dans chaque association membre. L'édition 2023 adopte une nouvelle approche et présente des statistiques comparatives à l'échelle du monde et de chaque confédération. Les données sont disponibles dans le Panorama du football mondial , la première base de données du genre. Celle-ci affiche également un compte à rebours des diverses fenêtres de transferts dans le monde afin de clarifier les dates où sont autorisées les transactions internationales.

D'après le rapport, on compte 128 694 joueurs professionnels masculins, répartis dans 3 968 clubs et 135 pays à travers le monde. Le Mexique compte le plus grand nombre de joueurs professionnels (9 464), suivi de l’Espagne (8 560) et de l’Angleterre (5 582) ; il occupe en outre la première place du classement du nombre de clubs professionnels (244), devant la Turquie (136) et l’Argentine (118).