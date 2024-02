La Commission d’Éthique Indépendante se réunit à Paris

La Commission d’Éthique Indépendante a récemment tenu à Paris sa première séance plénière en présentiel depuis le début de la pandémie de Covid-19. Placée sous la direction de Martin Ngoga (président de la chambre d’instruction, ancien procureur général du Rwanda et ancien représentant spécial au Tribunal pénal international pour le Rwanda) et de Vassilios Skouris (président de la chambre de jugement et ancien président de la Cour de justice européenne), cette séance a permis aux membres de la commission élus lors du 71ème Congrès de la FIFA le 21 mai 2021 d’enfin se rencontrer en personne.

Les nouveaux membres (Stefan Buontempo, Pamela Camus, Gregory Delzin, Michael Goodwin, Parusuraman Subramanian et Alena Lapteva) ont notamment pu échanger avec leurs homologues en poste depuis plus longtemps au sujet de leur expérience et de leurs mandats dans les deux chambres.

Surtout, la séance a fourni à la commission et ses secrétariats la possibilité de faire le point sur les différentes procédures éthiques menées ces dernières années, ainsi que d’aborder les perspectives et les défis des mois et années à venir. Outre les différents dossiers de corruption, qui ont constitué la grande majorité du travail dans le passé récent, la commission a également discuté de la hausse inquiétante du nombre de plaintes concernant des affaires de harcèlement sexuel et/ou moral. Enfin, les membres ont évoqué plusieurs points liés à de potentiels amendements au Code d’Éthique de la FIFA. Au-delà de ce dialogue fructueux, les membres de la commission ont profité de l’occasion pour visiter les nouveaux bureaux de la FIFA à Paris.