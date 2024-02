Décisions rendues par la Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique Indépendante

La Chambre de Jugement de la Commission d’Éthique Indépendante a sanctionné M. Manuel Francisco Antonio Burga Seoane, ancien Président de la Fédération Péruvienne de Football et ancien membre du Comité Exécutif de la CONMEBOL ainsi que de la Commission de Développement de la FIFA.

Jugé coupable d’avoir participé à des systèmes de corruption et accepté des avantages indus de nature pécuniaire, M. Burga Seoane a ainsi été suspendu à vie de toute activité relative au football et a écopé d’une amende de CHF 1 000 000.

Après avoir mené une audition et minutieusement analysé les preuves qui lui ont été présentées en sus des preuves recueillies au cours de l’enquête menée par la Chambre d’Instruction dans chaque procédure, la Chambre de Jugement a établi que M. Burga Seoane a enfreint les articles 13 (Règles de conduite générales), 15 (Devoir de loyauté), 19 (Conflits d’intérêts) 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 21 (Corruption) du Code d’Éthique de la FIFA (édition 2012).