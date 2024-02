La FIFA réaffirme son engagement en faveur de l’intégrité dans le football

La FIFA et ses principaux partenaires en matière d’intégrité se sont réunis pour discuter des prochaines étapes à envisager pour institutionnaliser ses initiatives dans ce domaine, sur le modèle des groupes de travail sur l’intégrité déployés avec succès lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019™, la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ et la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. La réunion, organisée au siège de la FIFA à Zurich, s’est tenue en présence de représentants des instances et organisations ci-après, qui ont toutes fait partie des récents groupes de travail sur l’intégrité : INTERPOL, le Conseil de l’Europe et son groupe de Copenhague, Sportradar, l’organisation United Lotteries for Integrity in Sports, l’Association internationale de l’intégrité des paris, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et le Federal Bureau of Investigation (FBI).