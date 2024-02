Développer le beach soccer : Un séminaire réunit des experts à Dubaï

La FIFA a organisé un séminaire de trois jours à Dubaï réunissant les experts techniques du beach soccer

Ce "workshop" s'inscrivait dans le cadre des efforts visant à développer ce sport dans le monde entier

Seize équipes participent à la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, EAU 2024 Dubaï™

Loin du soleil et du sable de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, EAU 2024 Dubaï™, certains des meilleurs experts techniques de la discipline se sont réunis à l'occasion d'un séminaire organisé par la FIFA. Le but ? Trouver des leviers pour exploiter le plein potentiel de ce sport.

Tout comme la FIFA le fait pour le football à 11, l'instance dirigeante du football mondial souhaite créer plus d'égalité des chances dans le beach soccer pour ses 211 Associations Membres, les aider à augmenter le nombre de ses praticiens, et à élever le niveau global.

Sur l'initiative du département Développement du football de la FIFA, onze experts se sont réunis pour ce "workshop" de trois jours. Ils ont échangé des idées, des connaissances, leur expérience, et ont combiné la théorie et la pratique du beach soccer.

Parmi eux figurait Marcelo Mendes, le technicien Brésilien désormais sélectionneur de l'équipe nationale de beach soccer de la RP Chine, déterminé à rehausser l'image de ce sport. "Le Brésil est le berceau du beach soccer. Il est important pour nous de tenter l'aventure à l'étranger et de partager ce que nous avons appris", explique-t-il. "J'invite tout simplement les gens à essayer, car je suis sûr à 100 % qu'ils vont adorer. C'est un sport spectaculaire qui peut apporter de nombreux avantages aux enfants et aux jeunes."

Le Beach Soccer est une discipline effectivement divertissante, riche en buts, qui exige tout un ensemble de compétences et qui, au plus haut niveau, se joue dans une ambiance de fête. Bien que la première Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA n'ait eu lieu qu'en 2005, ce sport s'est rapidement développé en tant que sport international organisé et il possède un énorme potentiel de développement. La discipline peut également ouvrir la voie du football international à des Associations Membres qui n'ont jamais participé à la Coupe du Monde de la FIFA™, à l'image de Tahiti, l'une des 16 équipes en lice à Dubaï et finaliste en 2015 et 2017.

Pour Ramiro Figueiras Amarelle, Ballon d'Or adidas de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA 2008™, il était impératif que les Associations Membres utilisent toute l'expertise disponible. "La réalité de chaque Association Membre varie. Nous devons comprendre que le monde est différent et que nous devons donc être en mesure de partager les connaissances et l'expérience de toutes les parties du globe en fonction des exigences ou des demandes de chaque Association Membre", souligne-t-il.

"La clé est de pouvoir engager plus de gens, d'ouvrir la porte du beach soccer au plus grand nombre de participants possible, d'imagine les bonnes structures, les bons formats de compétition et d'aider les Associations Membres à progresser de l'intérieur pour pouvoir ensuite prouver leur valeur hors de leurs frontières."

Des experts du beach soccer réunis à l'occasion d'un séminaire à Dubaï Previous 01 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 02 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 03 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 04 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 05 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 06 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 07 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 08 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 09 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 10 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 11 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop 12 / 12 FIFA Beach Soccer World Cup Technical Experts’ Workshop Next

Le sélectionneur de l'équipe de beach soccer d'Oman, Talib Hilal Al Thanawi, rappelle l'importance de l'entraînement et exhorte les Associations Membres à tirer parti de tout ce que la FIFA peut offrir à cet égard.

"Je pense que nous devons d'abord former les entraîneurs à la pratique de ce sport. Car si vous n'avez pas de bons entraîneurs, le jeu ne se développera pas", insiste-t-il.

"Il faut donc d'abord trouver des experts capables de bien former les joueurs. Et puis, en tant qu'experts, nous devons parfois faire plus que ce que nous devons faire parce que notre travail consiste à faire progresser ce jeu. Nous avons un long chemin à parcourir par rapport à des sports comme le futsal."

L'atelier comprenait une session avec le Groupe d'Etude Technique de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA pour une analyse technique, tactique et physique du tournoi. Le TSG a également donné son point de vue sur la façon dont il envisageait le développement du beach soccer dans le monde.

"La FIFA propose des visites d'évaluation : nos experts se rendent dans les pays et font l'examen de la situation", explique Jorge Díaz-Cidoncha García, responsable du département Football Amateur à la FIFA.