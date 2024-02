Une nouvelle étape dans le développement du football féminin argentin

Les trois premières éditions ont bénéficié du soutien financier et logistique de la FIFA

Lancée en 2021, la compétition a contribué à l’augmentation du nombre de clubs et de joueuses

Le successeur de Boca Juniors sera connu à l’issue de la phase finale disputée en février 2024

C’est bien connu, le football est une passion nationale en Argentine. Quel que soit le niveau ou la discipline, le succès est toujours au rendez-vous. La Copa Federal Femenina en est la preuve. Les trois premières éditions de cette compétition lancée en 2021 par la Fédération Argentine de Football (AFA) ont bénéficié du soutien financier et logistique de la FIFA. Grâce à ces bases solides, elle est prête aujourd’hui à voler de ses propres ailes.

La Copa Federal Femenina réunit les clubs directement affiliés à l’AFA qui évoluent en Primera División A, B et C, ainsi que ceux affiliés au Consejo Federal de Fútbol Argentino. Ses objectifs sont multiples : fédérer le football féminin et encourager la professionnalisation des clubs à travers tout le pays, qui se limite à l’heure actuellement à la Primera División A ; élargir le réservoir de joueuses entre 16 et 18 ans et, indirectement, soutenir le développement des sélections nationales.

Le programme FIFA Forward y a contribué à hauteur de USD 900 000, mais comme nous l’explique Luis Castro, directeur du développement de l’AFA, l’aide reçue dépasse largement le cadre financier. "Effectivement, la FIFA ne s’est pas contentée de nous donner de l’argent. Elle a mis à notre disposition de nombreux outils, que nous aurions eu bien tort de ne pas utiliser."

"Nous avons bénéficié de conseils sur le plan sportif, technique, de l’expertise et même des infrastructures. Nous avions besoin de toutes ces recommandations pour que la Copa Federal puisse voir le jour, grandir et se développer, en respectant le cadre imposé par le plan stratégique pour la discipline."

"Le football féminin est un objectif prioritaire dans la stratégie et la vision du Président de la FIFA", explique Jair Bertoni, Directeur de la Sous-Division Associations Membres de la FIFA pour les Amériques."Grâce au programme Forward, nous avons contribué à la croissance et au développement du football dans un pays passionné par ce sport, permettant à des milliers de femmes de jouer au plus haut niveau dans un environnement de plus en plus professionnel et compétitif."

"Nous sommes heureux du succès de ces trois éditions de la Copa Federal Femenina et espérons que ce n'est que le premier pas vers une compétition emblématique du football argentin".

Des signaux positifs

L’édition 2023, remportée au mois de février par Boca Juniors, a établi de nouveaux records : celui du nombre de clubs participants issus du Consejo Federal (107) et celui du nombre de joueuses enregistrées (2 645). Des chiffres à mettre en regard avec ceux de la première (44 et 1 196) et de la deuxième (84 et 2 116) éditions.

Elieth Artavia, consultante en développement du football féminin de la FIFA, a assisté aux demi-finales et à la finale, remportée (2-1) par Boca Juniors face à San Lorenzo, avant de remettre le trophée aux joueuses victorieuses. "L’un des objectifs de la FIFA est de favoriser l’accès des femmes au football. C’est ce que l’AFA est en train de faire grâce à cette compétition, comme j’ai pu le constater par moi-même."

Retransmise en direct sur la chaîne YouTube de l’AFA , la Copa Federal reste pour le moment largement dominée par les clubs de Buenos Aires : UAI de Urquiza (2021) et River Plate (2022) ayant précédé Boca Juniors au palmarès de la compétition. Toutefois, Belgrano de Córdoba, une équipe du Consejo Federal, s’est déjà invitée en finale par le passé.

Luis Castro aborde cette situation avec lucidité. "L’AFA a toujours considéré l’Argentine comme un tout, mais nous sommes conscients qu’il existe des différences sur le plan technique. Cependant, nous sommes convaincus que le processus de fédéralisation doit absolument inclure les clubs du Consejo Federal, afin qu’ils puissent mesurer le potentiel qui est le leur. S’ils n’étaient pas compétitifs à ce niveau, les clubs et les joueuses n’auraient pas leur place. Mais l’écart s’est réduit."

L’Albiceleste, grande gagnante

Dans ce contexte, la Copa Federal Femenina n’est pas seulement un outil pour élargir la base de joueuses à travers tout le pays, mais aussi un instrument précieux pour détecter les talents et les intégrer au sein des différentes sélections nationales.

Autre effet collatéral : à la suite du lancement de cette compétition en 2021, l’Argentine a validé son billet pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™. Sur les 23 joueuses convoquées pour disputer la phase finale en Australie et en Nouvelle-Zélande, 15 ont disputé au moins une édition de la Copa Federal Femenina, ce qui en fait une compétition de référence.

Le regard tourné vers l’avenir

Alors que la compétition s’apprête à entamer un nouvel exercice, force est de constater que les revenus générés par les trois premières éditions ont posé les bases d’une épreuve inscrite dans la durée. Pour Luis Castro, les compétitions constituent l’une des clés de voûte du plan stratégique pour le développement du football féminin, d’où la nécessité de poursuivre l’expérience.