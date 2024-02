Un nouveau centre de formation au Laos pour bâtir demain

Le centre de formation agrandi Champi-Champa LFF KM16 est terminé

Les équipes nationales, les clubs et le football de base bénéficieront tous du centre

Les fonds FIFA Forward ont été utilisés pour la construction du complexe

L'avenir du football laotien a reçu un énorme coup de pouce avec l'agrandissement du centre d'entraînement Champi-Champa LFF KM16, désormais terminé.

Construite avec l'aide du financement FIFA Forward, cet agrandissement s'inscrit dans le cadre d'un plan amorcé en 2015 visant à fournir un cadre de classe mondiale pour le développement des joueurs et des joueuses, à promouvoir le football aux niveaux national et régional et à soutenir les clubs locaux.

Grâce au programme FIFA Forward, qui fournit aux 211 associations membres des aides financières pour le développement, la Fédération laotienne de football (LFF) a pu procéder à des améliorations structurelles bénéficiant à l'ensemble de sa communauté footballistique.

Avec une population de moins de huit millions d’habitants et en tant que seul pays enclavé d’Asie du Sud-Est, le Laos est confronté à des défis logistiques particuliers en termes d'infrastructures pour ses équipes nationales masculines et féminines, ainsi que pour le développement de ses jeunes et du football de base.

Grâce au centre d'entraînement Champi-Champa LFF KM16, la LFF dispose désormais d'installations adaptées à tous les niveaux mais aussi d'une plate-forme pour le renforcement des capacités.

"La Fédération laotienne de football s'est engagée avec sincérité et sur long terme pour le développement du football en investissant les fonds de la FIFA dans le développement d'un centre national d'entraînement équipé de terrains", a déclaré Kenny Jean-Marie, directeur des Associations Membres de la FIFA.

"Nous sommes heureux de pouvoir soutenir cet engagement. Nous avons travaillé ensemble pour créer un nouveau paysage qui davantage d'opportunités aux garçons et aux filles de pratiquer le football", a-t-il ajouté.

L'agrandissement récemment achevé constituait la troisième étape de ce projet avec des installations supplémentaires, notamment de nouveaux terrains, un gymnase, des parkings, ainsi que deux grands terrains en gazon naturel installés via FIFA Forward 1.0. et 2.0. Situé dans le complexe du Stade national KM16, l'installation occupe une position unique où elle peut accueillir tous les niveaux, des clubs de base aux équipes nationales de jeunes et seniors.

"Au nom de toute la communauté du football laotien, je remercie de tout cœur la FIFA pour son soutien continu à la LFF dans ses efforts visant à élever le niveau des infrastructures de football au Laos", a déclaré Viphet Sihachakr, président de la LFF. "Ce centre de formation offrira de meilleures installations pour former les joueurs et les joueuses des équipes nationales et de tous les niveaux. Il améliorera le niveau de performance et permettra de construire l'avenir des prochaines générations."

Inauguration du Centre de Formation Champi-Champa LFF à Vientiane, Laos Previous 01 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 02 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 03 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 04 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 05 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre 06 / 06 Inauguration of the Champi-Champa LFF Training Centre Next

Aux côtés de M. Sihachakr, la vice-présidente de la LFF et membre du Conseil de la FIFA, Kanya Keomany, a accueilli Kenny Jean-Marie et une délégation de la FIFA au Laos pour l'inauguration du centre et pour discuter des futurs projets FIFA Forward.

"Nous sommes reconnaissants à la FIFA pour ce soutien incroyable et pour son engagement en faveur du développement du football à tous les niveaux", a déclaré Mme Keomany. "Ici, nous avons réalisé un projet d'agrandissement qui sert désormais d'espace multifonctions où nous pouvons faire beaucoup de choses, depuis l'entraînement des équipes nationales jusqu'aux programmes locaux de football de base, en passant par des activités de football ludiques pour les jeunes chaque week-end."