Le Tadjikistan, l’ambition dans le cent

Le Tadjikistan vient d’intégrer le top 100 du Classement Mondial FIFA/Coca-Cola pour la première fois de son histoire

Sa progression au classement résulte de belles performances en Coupe d’Asie de l’AFC

Ces dernières années, d’importants efforts ont été réalisés pour accompagner le développement du football tadjik

Après être parvenu à atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Asie de l’AFC pour sa première participation à la compétition, le Tadjikistan a vu ses exploits se répercuter au Classement Mondial FIFA/Coca de février. Pour la première fois de leur histoire, les Tadjiks apparaissent dans le top 100. Une belle récompense après d’importants efforts réalisés par tout un pays pour le développement de son football.

"Le mérite revient aux joueurs, au staff, au personnel médical et administratif, et à tous ceux qui ont travaillé dur pour en arriver là", explique Furkatzhon Akmedzhanov, Secrétaire Général de la Fédération tadjike de Football. "Mais les progrès ne datent pas d’hier", souligne-t-il.

"Nous avions déjà fait bonne figure lors des qualifications pour la dernière Coupe du Monde de la FIFA 2022 : il ne nous avait manqué que deux buts pour atteindre le 3e tour des éliminatoires asiatiques", rappelle-t-il. "L'équipe a grandi avec le temps. Les résultats que nous obtenons aujourd’hui sont les fruits d’un travail mené depuis plusieurs années maintenant."

La véritable impulsion date précisément de 2018 et du lancement de la campagne « Rêve 2026 ». Ce projet envisagé sur dix ans s’appuie sur une approche globale, du football de base à l’élite, et repose sur un vivier de jeunes joueurs talentueux, en témoignent les participations aux Coupes du Monde U-17 de la FIFA 2007 et 2019. L’objectif est fixé : participer à la Coupe du Monde de la FIFA 26.

"Mon rêve, et je le partage avec de nombreux joueurs de l'équipe, est de prendre part à cette compétition", affirme Akhtam Nazarov, joueur le plus capé de l’histoire du football tadjik (81 sélections), au micro de FIFA Inside. "Nous sommes au deuxième tour du tournoi de qualification, et nous avons obtenu quatre points en deux matchs. Il nous reste quatre matches à disputer contre l'Arabie saoudite, la Jordanie et le Pakistan. Nous qualifier pour le troisième tour de qualification est plus qu’un objectif : c’est une mission !"

Âgé de 31 ans, Nazarov faisait office de vétéran au sein de cette équipe tadjike dont la moyenne d’âge plafonnait à 24 ans lors de la dernière Coupe d’Asie. Le pays a clairement fait le pari de la jeunesse. Et ça paye : il progresse !

"Il ne fait aucun doute que le niveau du football au Tadjikistan a augmenté", analyse Akhtam Nazarov, international depuis 2011. "Cette tendance est, de toute évidence, en corrélation avec l’ambition affichée par notre fédération de faire franchir un palier au football tadjik. La TFF accorde une attention toute particulière au développement du football des jeunes. Rien d’étonnant, puisqu’ils forment la base du football de demain."

Concrètement, des championnats, dans toutes les catégories d’âges, hommes et femmes confondus, ont été mis en place. Des investissements importants ont été réalisés pour la construction et la rénovation d’infrastructures. Autant d’efforts que la FIFA a accompagné dans le cadre de son Programme Forward, dont les fonds ont notamment été alloués pour la construction d’un centre d’entraînement qui devrait bientôt voir le jour.

"Ce centre d'entraînement sera très important pour nous. Il accueillera non seulement nos A, mais bien d'autres catégories. L'équipe olympique et nos équipes de jeunes pourront notamment y organiser leurs camps d'entraînement, hommes et femmes confondus, tout comme nos équipes de futsal", détaille Furkatzhon Akmedzhanov. "Ce centre sera construit à Varzob, dans un coin pittoresque du pays. En plus des camps d'entraînement, nous pourrons également y organiser des tournois ‘CAFA’ pour les jeunes et les équipes nationales féminines de la région d'Asie centrale."

Je vois un pays jeune, mais aussi un pays qui peut s’enorgueillir d’une grande culture et d’une grande histoire, un pays qui se soucie de l’avenir de sa jeunesse Gianni Infantino Président de la FIFA

"Sous la présidence de M. Rustam Emomali, la Fédération Tadjike de Football a réalisé un travail exceptionnel", avait souligné le Président de la FIFA Gianni Infantino, alors qu’il rencontrait le Président du Tadjikistan Emomali Rahmon et Rustam Emomali, maire de Douchanbé et Président de la Fédération de Football d’Asie Centrale (CAFA) et de la Fédération Tadjike de Football (TFF), en mai dernier.

"Quand je vois les projets dont nous avons discuté avec le Président de la Fédération, le Président du pays et l’ensemble des employés de la Fédération Tadjike de Football – des projets qui concernent le football de jeunes, le football féminin, le football masculin et le futsal masculin et féminin – ,je vois un pays jeune, mais aussi un pays qui peut s’enorgueillir d’une grande culture et d’une grande histoire, un pays qui se soucie de l’avenir de sa jeunesse."

Un Tadjikistan vers le rêve. En tout cas vers le haut.