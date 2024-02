Le président de la FIFA salue la volonté de la Turquie de se concentrer sur le football de base

Le président de la Fédération turque de football (TFF), Mehmet Büyükekşi, a fait part à Gianni Infantino de ses plans de développement

Le président de la FIFA est "ravi" de voir la TFF se concentrer désormais sur les enfants d'âge scolaire

Les programmes Football for Schools et de développement des talents de la FIFA au centre du projet

Le président de la Fédération turque de football (TFF), Mehmet Büyükekşi, a présenté ses plans visant à stimuler le football de base et scolaire dans son pays lors d'une réunion avec le président de la FIFA, Gianni Infantino.

Peu après son élection à la tête de la TFF, M. Büyükekşi a rencontré M. Infantino à Paris en juin 2022. À cette occasion, il a fait le point sur l'agrandissement de Riva, le site d'entraînement des équipes nationales turques.

Financé à hauteur de USD 2,25 millions par FIFA Forward, le centre offre à l'élite du football turc des conditions optimales pour se préparer aux compétitions.

La TFF compte à présent s'appuyer sur deux initiatives : Football for Schools, un projet de la FIFA organisé en partenariat avec l'UNESCO qui enseigne aux enfants des compétences psychosociales à travers le ballon rond, et TDS, un programme de développement des talents mené par le directeur du Développement du football mondial de la FIFA, Arsène Wenger, dont l'objectif est d'accompagner les jeunes talents sur la voie du professionnalisme.

"J'ai été très heureux de rencontrer mon ami, le président de la Fédération turque de football, Mehmet Büyükekşi, et sa délégation à Paris. La TFF a accompli un travail considérable pour mettre en place des infrastructures propices à l'essor de ses équipes nationales. Je suis ravi de la voir se concentrer aujourd'hui sur l'autre extrémité du spectre : le football de base et scolaire, a déclaré M. Infantino.

Mon objectif, et celui de la FIFA, est de donner à chaque fille et à chaque garçon la possibilité de jouer au football, non seulement pour découvrir les stars de demain, mais aussi pour mettre le pouvoir inégalé du beau jeu au service du bien-être physique et mental, ainsi que pour transmettre aux enfants des compétences footballistiques et psychosociales utiles, qui leur permettront de contribuer à la société à l'avenir."

Le président Büyükekşi a qualifié sa réunion avec Gianni Infantino d'extrêmement productive, en soulignant la volonté de collaboration de la TFF avec la FIFA. La discussion sur l'accueil potentiel de tournois internationaux par la Turquie s'est centrée sur les excellentes capacités organisationnelles du pays.

Şenes Erzik, membre honoraire de l'UEFA et président honoraire de la TFF, Mustafa Eröğüt, vice-président et membre du conseil exécutif chargé des relations avec la FIFA et l'UEFA et des relations extérieures, Hamit Altıntop, membre du conseil chargé des équipes nationales, Taner Senseven, secrétaire général, Buğra İmamoğulları, directeur exécutif des relations extérieures et des équipes nationales, et Elkhan Mammadov, directeur régional de la division Europe de la FIFA, assistaient aussi à la réunion qui s'est tenue dans les bureaux parisiens de la FIFA.