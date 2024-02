Le Président de la FIFA rencontre son homologue de l’UAEFA à Dubaï

L’échange a eu lieu en marge de la Coupe du Monde de Beach Soccer de la FIFA, É.A.U. Dubaï 2024™ , dont la finale aura lieu le 25 février. Pour Gianni Infantino, l’organisation de cette compétition en dit long sur l’engagement de l’UAEFA au service du football. Le pays avait déjà accueilli la compétition en 2009, déjà à Dubaï. Plus récemment, il a également servi de cadre à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2021™, qui s’est achevée sur la victoire de Chelsea face à Palmeiras, en finale.

"L’organisation de la Coupe du Monde de Beach Soccer témoigne de l’engagement de l’UAEFA au service du football. J’ai été ravi de découvrir une feuille de route qui me semble tracer la voie vers un avenir prometteur pour les filles et les garçons du pays qui rêvent de jouer au football. Bonne chance à l’UAEFA, qui pourra toujours compter sur le soutien de la FIFA !"

L’UAEFA a en outre eu recours à un financement du programme FIFA Forward pour rénover son centre technique à Dubaï, en le dotant notamment de projecteurs qui éclairent les terrains utilisés par les équipes masculines, féminines et de jeunes. Ces investissements dans les infrastructures s’inscrivent dans le cadre d’un plan plus vaste qui couvre de nombreux aspects, comme la mise en place d’un style plus dynamique sur le terrain ou l’adoption d’un programme de nutrition adapté aux besoins de chaque joueur.