Le Président de la FIFA et son homologue irlandais discutent de l’avenir du football en Irlande

Gianni Infantino, le Président de la FIFA, et Paul Cooke, son homologue de la Fédération Irlandaise de Football (FAI), ont discuté de plans visant à maintenir le développement du football dans le pays sur une trajectoire ascendante.

L’Irlande a en effet enregistré des résultats probants ces dernières années : l’équipe nationale féminine était l’une des huit novices à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023™, tandis que la sélection masculine U-21 s’est qualifiée pour la toute première fois pour le Championnat d’Europe de sa catégorie d’âge l’année dernière.

Paul Cooke, élu en décembre 2023, a exposé ses plans ambitieux à Gianni Infantino lors d’une réunion organisée à Paris, en France.

"J’ai profité de ma rencontre avec le président de la Fédération Irlandaise de Football pour le féliciter de sa récente élection. Je suis convaincu que son expérience et sa connaissance du jeu permettront au football irlandais d’aller de l’avant", a déclaré le Président de la FIFA.

"La première qualification de l’histoire du pays pour la Coupe du Monde Féminine n’est que la juste récompense du travail accompli par la FAI pour développer le football féminin. Le président Cooke et moi-même sommes en accord sur les objectifs que nous voulons atteindre : donner à chaque jeune fille et garçon en Irlande et dans le monde entier l’opportunité de jouer à ce sport que nous aimons tous."

La FAI a utilisé USD 2 millions de fonds issus du programme de développement FIFA Forward pour couvrir la majeure partie de la somme nécessaire (USD 2,75 millions) à l’entretien et au développement de l’Aviva Stadium, la principale enceinte du pays dotée d’une capacité d’accueil de 51 000 personnes, afin qu’elle puisse continuer à accueillir des matches internationaux.

Paul Cooke a également expliqué que la FAI s’appuierait encore sur la FIFA à l’avenir pour améliorer les infrastructures à tous les niveaux dans tout le pays et faire en sorte que le football puisse continuer à avoir une influence positive sur la société irlandaise.

"Nous avons récemment publié notre plan en la matière, qui montre que nous devons développer encore davantage nos installations, aussi bien dans le football de base que dans les clubs de haut niveau. Cela est nécessaire pour assurer la croissance du football, et [nous avons discuté] de l’aide que la FIFA peut apporter pour permettre la mise en place de ces installations et faire du football le plus grand sport collectif en Irlande", a-t-il détaillé.

"Nous avons aussi abordé plusieurs sujets relatifs au pouvoir du football, notamment la manière dont il peut être utilisé pour faire évoluer les gens, ou encore favoriser le développement de l’esprit d’équipe et la croissance chez les enfants. Un des autres thèmes centraux a été le football féminin. Nous avons par exemple parlé des répercussions de la qualification pour la Coupe du Monde Féminine l’an dernier."