Gianni Infantino estime que les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ font partie d’une équipe gagnante qui proposera un spectacle inoubliable

Le Président de la FIFA s’est exprimé à l’occasion du sommet commercial des villes hôtes à Miami

La FIFA et les villes hôtes travaillent de concert pour faire de cette édition "un spectacle comme le monde n’en a encore jamais connu"

Les supporters veulent "participer à un événement unique", assure le Président de la FIFA

S’exprimant devant leurs représentants, Gianni Infantino a assuré que les villes hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ faisaient partie d’une équipe gagnante et qu’avec l’aide de la FIFA, elles seraient en mesure de proposer un spectacle comme le monde n’en a encore jamais connu. Le Président de la FIFA a donné le coup d’envoi du sommet commercial des villes hôtes à Miami (États-Unis). Il s’est félicité de cette occasion de se rassemblé, sans oublier de souligner la nécessité d’accueillir le plus chaleureusement possible les millions de touristes qui viendront assister à la compétition. "Cette Coupe du Monde ne sera pas seulement la plus grande de tous les temps ; ce sera un spectacle comme le monde n’en a encore jamais jamais connu. Chacun se souviendra de cet événement", a promis Gianni Infantino, de retour à Miami un mois après la présentation du calendrier des matches de la phase finale.

La compétition, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, sera la première à réunir 48 équipes et à être organisée conjointement par trois pays. Les 104 matches au programme (un record) seront disputés dans 16 villes hôtes : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York New Jersey, Philadelphie, Région de la baie de San Francisco, Seattle, Guadalaraja, Mexico, Monterrey, Toronto et Vancouver.

"Comme vous le savez, nous vivons dans un monde divisé, où l’agressivité est souven tde mise. Ces occasions de nous rassembler sont donc particulièrement précieuses. Les États-Unis, le Canada et le Mexique, à l’instar de vos villes, sont de véritables melting pots culturels. Ces villes se sont développées grâce aux efforts de personnes venues d’horizons très, très divers. Le football aurait tout intérêt à s’inspirer d'un tel exemple d’unité."

Six millions de visiteurs sont attendus durant la compétition. "Quelques chanceux auront la possibilité de se rendre dans les stades, mais beaucoup d’autres supporters feront le déplacement pour se rapprocher de leur équipe et éprouver la sensation de participer à un événement unique. Des centaines de milliers de personnes vont se rendre dans vos villes et je peux vous promettre qu’il règnera un état d’esprit pacifique et joyeux. Ces supporters seront là pour faire la fête et s’amuser."

"Nous devons donc les accueillir de la meilleure des manières. S’ils se sentent à l’aise et comme chez eux, nous profiterons tous de retombées incroyables."

Et d’ajouter : "Le football – ou soccer – s’adresse aux émotions, aux cœurs et aux âmes des supporters. Lorsqu’ils se rendront dans vos magnifiques pays et dans vos magnifiques villes, ils voudront ressentir quelque chose d’extraordinaire... Telle est la magie de ce sport qui suscite l’enthousiasme de milliards d’individus à travers le monde".