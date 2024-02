Gianni Infantino assiste à "l’incroyable" finale de la Coupe d’Asie 2023 à Doha

Riche en coups de théâtre et en surprises, cette édition restera dans les annales

Le Président de la FIFA a vu le Qatar dominer la Jordanie (3-1) et conserver son titre continental

Le Président Infantino a félicité les deux équipes pour son grand retour dans cette enceinte qui a servi de cadre au match d’ouverture de la compétition entre le Qatar et le Liban, le 12 janvier, ainsi qu’à la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ entre l’Argentine et la France.

"Ce match et ces supporters fantastiques ont ravivé le souvenir de la Coupe du Monde 2022. Ce soir, le football asiatique a brillamment occupé le devant la scène et démontré au monde toute l’étendue de son potentiel. J’adresse mes remerciements au peuple du Qatar et à tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette magnifique compétition."