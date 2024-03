Qui de l’Atlético de Madrid ou de la Juventus validera son billet ?

Cette semaine, trois équipes sont en position de valider leur billet pour l’édition inaugurale du Mundial de Clubes FIFA™

Qui de la Juventus ou de l’Atlético de Madrid rejoindra les 20 clubs déjà qualifiés ?

Jeonbuk Motors FC et le FC Salzbourg pourraient également confirmer leur participation

Trois formations sont en position de se qualifier cette semaine pour l’édition inaugurale de la nouvelle compétition interclubs de la FIFA, le Mundial de Clubes FIFA™. À ce jour, 20 des 32 participants sont déjà connus. La Juventus (ITA) et l’Atlético de Madrid (ESP) seront fixés sur leur sort cette semaine, tandis que Jeonbuk Motors FC (KOR) et le FC Salzbourg (AUT) pourraient également recevoir de bonnes nouvelles. Le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de l’UEFA entre le FC Barcelone (ESP) et le SSC Naples (ITA) s’annonce décisif, tant pour les principaux intéressés que pour deux autres formations. Rappelons que les deux équipes s’étaient séparées sur un score de parité (1-1) le 21 février dernier. Une victoire des quintuples champions d’Europe leur permettrait de continuer à rêver d’une qualification, que ce soit en tant que lauréats de l’édition actuelle de la Ligue des Champions ou par l’intermédiaire du classement. Un succès des Catalans profiterait en outre à la Juventus, qui serait ainsi assurée de devancer Naples au classement. D’un autre côté, si les Napolitains venaient à l'emporter, ils resteraient dans la course tout en qualifiant l’Atlético de Madrid aux dépens du Barça.

Le FC Salzbourg, quant à lui, peut espérer accéder à la Coupe du Monde des Clubs par le biais du classement si le FC Porto (POR) élimine Arsenal FC (ENG) le 12 mars et que le Borussia Dortmund (GER) vient à bout du PSV Eindhoven (NED) le lendemain. Pour leur part, Arsenal et le PSV doivent impérativement remporter la compétition pour être du voyage aux États-Unis. Vainqueur 1-0 à l’aller, Porto est quoi qu'il arrive assuré de faire partie de l’aventure grâce à son classement. Dortmund, également qualifié en vertu du classement, a pour sa part tenu en échec le PSV 1-1 aux Pays-Bas. Dans l’autre affiche du 13 mars, l’Atlético de Madrid de Diego Simeone accueille l'Inter Milan (ITA) de Simone Inzaghi, qui a déjà composté son billet pour la phase finale à travers son classement. Aucune autre équipe ne peut plus espérer décrocher l’une des douze places réservées à l’Europe. Manchester City (ENG), le Real Madrid (ESP) et Chelsea (ENG) sont déjà qualifiés en tant que champions d’Europe, tandis que le Bayern Münich (GER), le Paris Saint-Germain (FRA), l'Inter Milan, le FC Porto, le SL Benfica (POR) et le Borussia Dortmund ne peuvent plus être inquiétés au classement.

La semaine pourrait également s’avérer décisive en Asie, où les Jeonbuk Motors, doubles vainqueurs de la Ligue des Champions de l’AFC et neuf fois champions de K-League sud-coréenne, visent une qualification au classement. Le 12 mars, Jeonbuk se rend sur le terrain d’Ulsan HD FC pour le compte des quarts de final retour. Après le nul 1-1 qui a sanctionné les débats à l’issue de la première manche, les visiteurs ont toutes leurs chances. Ulsan, qui peut également espérer se qualifier au classement, aurait de son côté bien besoin d’un succès contre Jeonbuk.

Dans les autres affiches au programme, Al Nassr (KSA) – le club de Cristiano Ronaldo –, Al Ain (UAE), Al Hilal (KSA), Al Ittihad (KSA), Shandong Taishan (CHN) et Yokohama F. Marinos (JPN) tenteront de faire un pas supplémentaire vers la qualification. À l’autre bout du monde, la lutte fait toujours rage pour la quatrième et dernière place de représentant de la Concacaf. Les huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions de la Concacaf, qui se dérouleront du 12 au 14 mars, permettront sans doute d’y voir plus clair. L’Inter Miami (USA) de Lionel Messi compte parmi les principaux favoris. Toutefois, le capitaine des champions du monde et l’Uruguayen Luis Suárez ont dû tous les deux s’employer pour renverser une situation compromise et arracher le nul (2-2) sur le terrain de Nashville (USA).